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Бухгалтеры

Почему я не высыпаюсь? Что бухгалтерам мешает спать

Ложитесь рано, проводите в постели достаточно времени, но всё равно в течение дня клонит в сон... Почему так может происходить рассказала терапевт DocMed Дарья Мошарева.
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Почему я не высыпаюсь? Что бухгалтерам мешает спать
Изображение от freepik.com

1️⃣ Недостаток калорий

И речь сейчас не только о жёстких диетах. Иногда из-за стресса или загруженности в течение дня можно пропустить завтрак или обед — в результате уровень сахара в крови снижается, организму попросту не хватает энергии. Усталость и желание лечь поспать — очевидное последствие.

2️⃣ Нехватка физической активности

Внезапно, но да. Кажется, сидишь, экономишь энергию, а значит должно хватить надолго, но это работает по-другому 😊

И это замкнутый круг: чем меньше вы двигаетесь, тем больше вам хочется спать, а чем сильнее клонит в сон — тем меньше вы двигаетесь.

3️⃣ Хронический стресс

Во время острого стресса организм переходит в режим «бей или беги»: повышаются уровни гормонов адреналина и кортизола, увеличивается прилив крови к мышцам, тело готовится к стремительному броску. Но если стресс затягивается, а броска так и не происходит, постоянная повышенная готовность изматывает организм.

Головная боль, зажатость мышц, усталость и в том числе сонливость в течение дня — симптомы затянувшегося нервного перенапряжения.

4️⃣ Депрессия

Распознать депрессию может быть очень сложно. Иногда люди ведут себя совершенно обычно, и обнаружить проблему можно только отметив незначительные перемены в поведении.

Яркие симптомы: навалившаяся усталость, мучительное нежелание вставать с кровати, сонливость и другие.

5️⃣ Синдром хронической усталости

Это заболевание, которое сложно обнаружить. Прежде чем ставить его, терапевт исключает другие проблемы со здоровьем.

Если синдром подтверждается, его корректируют с помощью сбалансированного питания, физических упражнений и когнитивно‑поведенческой терапии.

6️⃣ Нехватка некоторых витаминов или микроэлементов

Сонливость может быть признаком дефицита витамина B12 или железа — они играют важную роль в энергетическом обмене.

Прежде чем самостоятельно сдавать анализы, обратитесь к терапевту.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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