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Общество

Разбор препарата: Виброцил. Стоит ли бухгалтерам капать его?

В инструкции к препарату написан широкий спектр показаний — острый и аллергический ринит, синусит, отит и др. О том, стоит ли пользоваться препаратом, рассказывает ЛОР-врач DocDeti и DocMed Анна Яковлева.
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Разбор препарата: Виброцил. Стоит ли бухгалтерам капать его?
фото freepik.com

Что в составе?

1️⃣ фенилэфрин — сужает сосуды слизистой оболочки носа, что временно устраняет отёк. Имеет опасные последствия при передозировке. Частое или длительное применение может привести к нежелательным побочным эффектам, зависимости от препарата

2️⃣ диметинден — противоаллергическое средство. Качество исследований при аллергическом насморке по нему неудовлетворительное. Для лечения насморка при аллергии сегодня рекомендованы другие препараты с доказанной эффективностью и безопасностью

Почему Виброцил — не лучший выбор?

Этого препарата нет в рекомендациях по лечению насморка. При использовании Виброцила есть риск получить передозировку одним из препаратов в составе в погоне за лучшим результатом.

Мы рекомендуем бухгалтерам при обычном насморке гораздо эффективнее и безопаснее использовать сосудосуживающие, где действующее вещество — монопрепарат (оксиметазолин, ксилометазолин). Используем в нужной дозировке не более 3-5 дней, чтобы не спровоцировать побочные эффекты и не вызвать привыкания.

👧 У детей до 6 лет мы особенно аккуратны с применением сосудосуживающих и стараемся не использовать их без необходимости: эффективность низкая, возможно угнетение центральной нервной системы.

Помним, что сосудосуживающие только временно облегчают качество жизни.

👃С заложенностью носа отлично справится гипертонический солевой раствор (с концентрацией соли 2,1 % и выше). Промывания носа с изотоническим раствором морской соли 0,9% помогут убрать сопли и быстрее восстановиться слизистой.

А при отите нужны сосудосуживающие?

Сосудосуживающие не оказывают влияния на слуховую трубу, которая соединяет носоглотку и ухо, поэтому это бесполезно

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Комментарии

2
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    42 минуты назад

    Борис МальцевКлерк

    Не раскрыта тема бухгалтеров

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 34 минуты назад

    Главный бухгалтер

    Стоит ли бухгалтерам капать его?

    кАпать или капАть?

    Автор, ну так что там с бухгалтерскими соплями-то было? каков порядок их учёта? по количеству - в каких единицах измерять нужно?  какова обычная себестоимость бывает? списание по средней ведём или по каждой единице?

    ....

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Разбор препарата: Виброцил. Стоит ли бухгалтерам капать его?

В инструкции к препарату написан широкий спектр показаний — острый и аллергический ринит, синусит, отит и др. О том, стоит ли пользоваться препаратом, рассказывает ЛОР-врач DocDeti и DocMed Анна Яковлева.

Разбор препарата: Виброцил. Стоит ли бухгалтерам капать его?
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