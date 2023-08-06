Бухгалтеры, вальсируем! Как танцы замедляют старение?

Уже на ранних стадиях пациент с деменцией может:
➡️ начать испытывать трудности при подборе слов,
➡️ несколько раз задавать один и тот же вопрос,
➡️ забывать выключить свет, газ,
➡️ оставлять на плите кастрюли.
И ещё становится сложно спланировать список покупок, оплатить счета, ориентироваться в малознакомой, а иногда и в хорошо знакомой обстановке.
Но самое важное
При деменции становится сложно освоить какие-то новые навыки, даже простейшие (например, научиться пользоваться новым мобильным телефоном или кухонным комбайном).
Рано или поздно всем людям, страдающим деменцией, требуется посторонняя помощь в повседневной жизни 🙏🏻
📎 По данным ВОЗ в мире насчитывается более 55 млн людей с деменцией, и с каждым годом эта цифра увеличивается.
Болезнь Альцгеймера — самая частая причина деменции во всех возрастных группах.
Это примерно 60-70% всех случаев этого состояния, несколько менее распространённые формы — сосудистая деменция, деменция с тельцами Леви, лобно-височная дегенерация.
К сожалению, сегодня не существует средств, которые могли бы вылечить деменцию (за исключением относительно редко встречающихся обратимых форм).
В арсенале врачей только лекарственные способы уменьшения симптомов этого состояния.
⚡ Поэтому последние годы большое внимание уделяется поиску методов, которые могут улучшить познавательные способности и профилактировать развитие деменции.
👧Одним из таких методов являются танцы (да, именно танцы). В нескольких исследованиях было показано, что занятия танцами оказывают положительный эффект на когнитивные функции и могут снизить риск развития деменции.
Кроме этого, занятия танцами при уже развившейся деменции способны уменьшить проявления беспокойства и улучшить внимание и способность к планированию.
Почему танцы полезны для мозга?
⚡️ требуют координации движений и запоминания последовательностей.
Это стимулирует мозговую активность и способствует формированию новых нейронных связей.
😌 улучшают эмоциональное состояние, способствуют установлению социальных связей и повышению самооценки.
🕺🏻 танцы — это физическая активность.
Способствуют укреплению мышц, повышению гибкости и равновесия, улучшению состояния сердечно-сосудистой системы.
Какой вид танцев наиболее полезен?
В большинстве исследований оценивалось влияние бальных (парных) танцев на познавательные функции.
Именно этот вид активности в наибольшей степени улучшает скорость реакции и мышления, интенсивнее влияет на интеллект и коммуникативные способности.
Как часто следует заниматься танцами, чтобы улучшить познавательные способности и предотвратить деменцию?
Точная «доза» танцев для профилактики деменции все ещё не установлена 🤷🏼♀️
Однако в исследованиях по оценке влияния танцев на познавательные способности тренировки длились от 30 до 60 минут и проходили 1-2 раза в неделю на протяжении от 3 до 12 месяцев.
Для поддержания здоровья и благополучия ВОЗ рекомендует от 150 до 300 минут умеренной аэробной активности в неделю. Одним из видов такой активности могут быть танцы.
Танцы полезны для профилактики нарушений памяти и оказывают положительное влияние на эмоциональное состояние пациентов с уже развившейся деменцией ❤
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