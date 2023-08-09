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Общество

И что же ест бухгалтер? Сосиски вызывают рак?

Накоплено много качественных данных, связывающих то, что мы едим, с тем, чем мы болеем. Об этом пользователям Клерка расскажет терапевт DocMed Георгий Каевицер.
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И что же ест бухгалтер? Сосиски вызывают рак?
фото freepik.com

Существует международная организация при ООН, которая специализируется на продуктах питания. Она разделила все продукты на 4 группы:

1️⃣ Необработанные продукты.

Съедобные части растений (плоды, корнеплоды и т.д.), части животных, грибы и водоросли. Это основа здорового питания.

2️⃣ Обработанные ингредиенты.

Масла, сахара, соль, специи, сало — эти продукты прошли некоторую обработку. Они бедны одними нутриентами и чрезмерно богаты другим, но при разумном использовании в небольших количествах вместе с продуктами из 1-ой группы из них получаются сбалансированные и вкусные блюда.

3️⃣ Обработанная еда.

Консервы, ветчина, бекон, копченая рыба, свежеиспеченный хлеб, простые сыры. Злоупотребление такой едой может сказаться на здоровье, но при разумном подходе они могут быть частью сбалансированного рациона.

4️⃣ Ультраобработанная еда.

Это газированные напитки, снэки, промышленные сладости, хлебобулочные изделия, полуфабрикаты, фаст-фуд, еда быстрого приготовления.

Преобладание в рационе ультраобработанных продуктов ассоциировано с ожирением, развитием сердечно-сосудистых заболеваний и диабетом, проблемами с ЖКТ, повышенным риском депрессии и других ментальных расстройств, высоким риском рака любой локализации.

Что же про колоректальный рак?

Ультраобработанные продукты не были напрямую связаны с развитием колоректального рака. Но употребление большого количества красного мяса и продуктов из восстановленного мяса (сосиски, сардельки, колбасы) имели высокую ассоциацию с его развитием.

По данным Американского института исследований рака, каждые 50 граммов обработанного мяса, потребляемого каждый день, увеличивают риск развития колоректального рака в среднем на 16%, а конкретно рака ободочной кишки — до 23%.

В современном мире человек избавлен от необходимости постоянно искать пищу: её можно просто пойти и купить в магазине. Но в связи с этим возникает другая необходимость — рациональный подход к питанию.

Сбалансированный и осознанный подход к тому, что вы едите — это один из ключей к долгой и качественной жизни.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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