Почему болят суставы и что бухгалтеру с этим делать?

🦴 Сустав — это место, в котором сходятся две кости. Благодаря суставу кости могут двигаться — сгибаются колени, локти и так далее.

Мешочек (полость) с синовиальной жидкостью между костями снижает ударные нагрузки и обеспечивает гладкое скольжение при работе сустава. Суставные хрящи дополнительно защищают кости, например если ударная нагрузка слишком велика или амортизирующей синовиальной жидкости по каким‑то причинам недостаточно.

👉🏻 Основная причина артралгии (общее название болей в суставах) как раз в состоянии этой синовиальной жидкости.

🧐 Например, организм вырабатывает меньшее количество жидкости из-за заболевания, или меняется её состав, в жидкость попадают вирусы и бактерии, вызывающие воспаление, из-за чего растягивается суставная капсула. Суставная капсула окружена сосудами и нервными окончаниями, она-то и сообщает мозгу о боли.

Причина может быть в износе хрящей, который приводит к воспалению суставной сумки (бурсит).

Основные причины болей в суставах:

Возраст.

С годами суставные хрящи изнашиваются — с остеоартритом сталкивается каждый третий человек старше 60 лет.

Артрит.

Это общее название для огромного количества болезней, вызывающих воспаление суставов. Например, ревматоидный артрит — заболевание, при котором иммунная система сбоит и начинает атаковать клетки собственного организма, концентрируясь на суставах.

Системная красная волчанка (привет, доктор Хаус).

При этом состоянии иммунная система атакует органы и ткани: мозг, сердце, лёгкие, кожу и в том числе — суставы.

Подагра.

В этом случае причина боли — накопление в суставах кристалликов мочевой кислоты (чаще всего страдает сустав большого пальца ноги). Кристаллики раздражают суставную капсулу и вызывают боль, отёк и воспаление.

Инфекционные заболевания.

Например, грипп (внезапно, да). Вирус распространяется по по организму, активирует клетки иммунитета и способствует выработке воспалительных белков, которые поражают суставные капсулы. Так появляется ломота в суставах — один из наиболее ярких гриппозных симптомов.

Болезнь Лайма, она же клещевой боррелиоз.

Классический пример бактериальной инфекции. Бактерии — боррелии — попадают в человеческий организм из слюнных желёз впившегося в кожу заражённого клеща и вызывают воспаление суставов. Сначала оно проявляется болью и отёками, а в дальнейшем может стать хроническим и вообще привести к ограничению подвижности.

Повторяющиеся физические упражнения под нагрузкой.

Они тоже могут привести к бурситу — воспалению суставной сумки. Часто от такого вида болей в суставах страдают игроки в бейсбол, бегуны на дальние дистанции или люди, которые вынуждены много времени проводить, ползая на коленях: плиточники, укладчики ковровых покрытий, мойщики полов.

Другие заболевания.

Боль в суставах также может сопровождать следующие состояния: гипотиреоз, костные инфекции, неврологические нарушения, фибромиалгия, рахит и другие.

К кому идти с болями в суставах?

Поскольку причин много, и они весьма разнообразны, стоит начать с терапевта, который проведёт осмотр, опрос и назначит дополнительные обследования.