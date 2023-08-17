Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
DocDeti_DocMed_DocDent
Бухгалтеры

Что такое FOMO и как с ним работать? Всем бухгалтерам JOMO ✌️

FOMO (fear of missing out) или страх упущенной возможности — это ощущение, что другие получают больше удовольствия, живут лучшей жизнью или переживают более счастливые моменты, чем вы. Об этом «Клерку» рассказывает нейропсихолог DocMed Екатерина Бушманова.
27
Что такое FOMO и как с ним работать? Всем бухгалтерам JOMO ✌️
фото freepik.com

Вы будто упускаете что-то принципиально важное, что другие давно уже делают/используют/знают,

Это явление становится всё более распространенным (конечно же, благодаря социальным сетям) и может вызывать значительный стресс в жизни человека. Особенно у тех, кто более склонен переживать и тревожиться.

Каков механизм возникновения FOMO?

Соцсети создают ситуацию, в которой вы сравниваете свою повседневную жизнь с самыми яркими моментами в жизни других людей (все стараются выкладывать только цепляющий контент, а не рутину).

Таким образом ваше представление об «обычной жизни» становится искажённым. Вам кажется, что вы живёте не так ярко и интересно, как вот тот блогер на Мальдивах.

И совершенно забывается тот факт, что соцсети — это платформа для демонстрации миру чаще результата усилий, а сам процесс и все сложности остаются за кадром.

К счастью, FOMO можно обуздать. Как?

🟣 психотерапия — на ней важно осознать свои реальные цели, планы, мечты и ценности,

🟣окружайте себя (в том числе в соцсетях) теми людьми, которые вас заряжают, мотивируют на свершения, а не наоборот (да-да, чистим ленту),

🟣фокус на своей жизни, на том, что приносит вам удовольствие,

🟣цифровой детокс — сразу отпадает нужда сравнивать себя с кем-то, когда вы этого кого-то не видите,

🟣вместо социальных сетей вести бумажный дневник и собирать распечатанные фотографии. Выкладывая фото в соцсеть, человек с фокуса на событии переключается на подсчёт поставленных лайков — а это тревожно,

🟣общайтесь чаще лично, замечайте свои успехи и победы, хвалите себя, позвольте себе жить в своём темпе,

И еще немного интересного:

🔘 FOBO (fear of better options) — страх упустить потенциально лучшие альтернативы,

🔘MOMO (mystery of missing out) — страх, что вы что-то упускаете, но не имеете никакого понятия, что конкретно упускаете,

🔘 FOJI (fear of joining in) — страх поделиться чем-либо в соцсетях, но не получить никакого отклика,

🔘 ROMO (relief of missing out) — облегчение от того, что пропускаешь какие-то события,

🔘 JOMO (joy of missing out) — положительные чувства по поводу детокса от соцсетей.

Всем JOMO ✌️

DocDeti_DocMed_DocDent

DocDeti_DocMed_DocDent

14 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Константин Чупырь
    Константин Чупырь
    Выездные налоговые проверки

    Тук-тук-тук! Здравствуйте! К вам выездная налоговая проверка. Вы нас не ждали, а мы уже приперлись. Часть №4

    «Выездная налоговая проверка — это когда налоговый инспектор может прийти к вам домой и спросить: «А где тут ваш офис?»» © Константин Чупырь 2023.

    Тук-тук-тук! Здравствуйте! К вам выездная налоговая проверка. Вы нас не ждали, а мы уже приперлись. Часть №4
    10
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Бухгалтеры

    Что такое FOMO и как с ним работать? Всем бухгалтерам JOMO ✌️

    FOMO (fear of missing out) или страх упущенной возможности — это ощущение, что другие получают больше удовольствия, живут лучшей жизнью или переживают более счастливые моменты, чем вы. Об этом «Клерку» рассказывает нейропсихолог DocMed Екатерина Бушманова.

    Что такое FOMO и как с ним работать? Всем бухгалтерам JOMO ✌️
    27
    Логотип Ак Барс Банк
    Ак Барс Банк
    Подотчет, командировки

    Оплата услуг VIP-зала в аэропорту корпоративной картой. Как учесть командировочные расходы 

    Разберем, как отражать в учете расходы на оплату услуг VIP-зала аэропорта бизнес-картой с точки зрения трудового, налогового и бухгалтерского законодательства.

    Оплата услуг VIP-зала в аэропорту корпоративной картой. Как учесть командировочные расходы 
    26
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Безопасно ли в Сербии? Индекс безопасности в мировом рейтинге. Криминал

    Вопрос безопасности всегда занимает центральное место в планах туристов и потенциальных жителей, рассматривающих возможность посещения или проживания в какой-либо стране.

    Безопасно ли в Сербии? Индекс безопасности в мировом рейтинге. Криминал
    57
    Логотип Lexintel
    Lexintel
    Высоковалифицированные специалисты

    Чем ВКС выгоднее обычного иностранца. Условия и порядок привлечения высококвалифицированного специалиста к работе

    Если выполнение той или иной задачи требует от работника наличия определенных знаний и квалификации, на помощь работодателю могут прийти высококвалифицированные иностранные специалисты. Разберем, чем такие работники выгоднее обычных иностранных сотрудников, какие существуют условия и порядок привлечения их к работе.

    Чем ВКС выгоднее обычного иностранца. Условия и порядок привлечения высококвалифицированного специалиста к работе
    66
    Логотип LRurist
    LRurist
    Право

    Что важно знать при покупке квартиры в залоге. Что нужно предусмотреть покупателю

    В этой статье идет речь о покупке квартиры, находящейся в залоге банка. Расскажу, какие существуют риски при покупке и что нужно предусмотреть покупателю.

    Что важно знать при покупке квартиры в залоге. Что нужно предусмотреть покупателю
    82
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    Налоговые изменения 2023

    Изменения в НК по 389-ФЗ: что вступит в силу 31 августа 2023 года

    Федеральный закон № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г. (об основных направлениях налоговой политики) внес масштабные поправки в законодательство, в том числе в Налоговый кодекс РФ. Изменения вступают в силу в разные сроки. В этом обзоре собрали новые и обновленные нормы Налогового кодекса РФ (а также Закона об АУСН), которые заработают с 31 августа.

    Изменения в НК по 389-ФЗ: что вступит в силу 31 августа 2023 года
    276
    Логотип nlukina
    nlukina
    Экономика России

    Дефолт-98. 25 лет главной финансовой катастрофе

    Сегодня, 25 лет назад, 17 августа 1998 года был объявлен дефолт по основным видам государственных долговых обязательств. Одновременно было объявлено об отказе от удержания стабильного курса рубля по отношению к доллару. Вспомним, как это произошло.

    Дефолт-98. 25 лет главной финансовой катастрофе
    91
    788
    Логотип Qugo
    Qugo
    Самозанятые

    Долгосрочное сотрудничество с самозанятыми. Как нивелировать риски

    На практике есть случаи, когда бизнес привлекает самозанятых к долгосрочному сотрудничеству. Прямым нарушением закона это не является, но может повлечь за собой определенные риски. Самый главный из которых — переквалификация отношений в трудовые. 

    Долгосрочное сотрудничество с самозанятыми. Как нивелировать риски
    117
    Читать еще