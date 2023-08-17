Что такое FOMO и как с ним работать? Всем бухгалтерам JOMO ✌️

FOMO (fear of missing out) или страх упущенной возможности — это ощущение, что другие получают больше удовольствия, живут лучшей жизнью или переживают более счастливые моменты, чем вы. Об этом «Клерку» рассказывает нейропсихолог DocMed Екатерина Бушманова.

Вы будто упускаете что-то принципиально важное, что другие давно уже делают/используют/знают,

Это явление становится всё более распространенным (конечно же, благодаря социальным сетям) и может вызывать значительный стресс в жизни человека. Особенно у тех, кто более склонен переживать и тревожиться.

Каков механизм возникновения FOMO?

Соцсети создают ситуацию, в которой вы сравниваете свою повседневную жизнь с самыми яркими моментами в жизни других людей (все стараются выкладывать только цепляющий контент, а не рутину).

Таким образом ваше представление об «обычной жизни» становится искажённым. Вам кажется, что вы живёте не так ярко и интересно, как вот тот блогер на Мальдивах.

И совершенно забывается тот факт, что соцсети — это платформа для демонстрации миру чаще результата усилий, а сам процесс и все сложности остаются за кадром.

К счастью, FOMO можно обуздать. Как?

🟣 психотерапия — на ней важно осознать свои реальные цели, планы, мечты и ценности,

🟣окружайте себя (в том числе в соцсетях) теми людьми, которые вас заряжают, мотивируют на свершения, а не наоборот (да-да, чистим ленту),

🟣фокус на своей жизни, на том, что приносит вам удовольствие,

🟣цифровой детокс — сразу отпадает нужда сравнивать себя с кем-то, когда вы этого кого-то не видите,

🟣вместо социальных сетей вести бумажный дневник и собирать распечатанные фотографии. Выкладывая фото в соцсеть, человек с фокуса на событии переключается на подсчёт поставленных лайков — а это тревожно,

🟣общайтесь чаще лично, замечайте свои успехи и победы, хвалите себя, позвольте себе жить в своём темпе,

И еще немного интересного:

🔘 FOBO (fear of better options) — страх упустить потенциально лучшие альтернативы,

🔘MOMO (mystery of missing out) — страх, что вы что-то упускаете, но не имеете никакого понятия, что конкретно упускаете,

🔘 FOJI (fear of joining in) — страх поделиться чем-либо в соцсетях, но не получить никакого отклика,

🔘 ROMO (relief of missing out) — облегчение от того, что пропускаешь какие-то события,

🔘 JOMO (joy of missing out) — положительные чувства по поводу детокса от соцсетей.

Всем JOMO ✌️