Ушёл ли COVID-19? Нужно ли продолжать от него прививаться?

COVID-19 до сих пор опасен?
Хорошие новости:
циркулирующие штаммы не такие агрессивные, как их предшественники.
чаще всего COVID-19 теперь протекает как лёгкая ОРВИ.
во многих странах достигнут определенный уровень коллективного иммунитета, благодаря вакцинации и тому, что многие уже переболели.
Что вызывает опасение:
сохраняется риск появления новых вариантов, которые вызывают всплески заболеваемости и смертности.
у людей из групп риска заболевание может протекать тяжелее (пожилые, беременные, люди с иммунодефицитом и хроническими заболеваниями).
даже лёгкие формы COVID-19 часто не проходят бесследно — многих продолжают мучить проявления лонг-ковида: астенический синдром, потеря или снижение обоняния, обострение хронических заболеваний.
За последние 28 дней заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 63%, с 17 июля по 13 августа было зафиксировано 1,4 млн случаев заражения. Об этом говорится в еженедельной эпидемиологической сводке ВОЗ.
Можно ли гулять, как раньше?
Масочный режим в РФ официально снят. Но стоит помнить о маске, если у вас есть признаки ОРВИ — носить её и менять каждые 2 часа должен именно заболевший.
Стоит ли вакцинироваться переболевшим?
Стоит, потому что самый сильный иммунитет против COVID-19 — гибридный: выработанный в результате вакцинации + перенесённого заболевания.
Если не болели и не вакцинировались — рассмотрите вакцинацию.
Про ревакцинацию.
Каждая страна разрабатывает планы по вакцинации индивидуально, исходя из текущей эпидемической ситуации.
В России вакцинация против COVID-19 разделяется на:
экстренную — интервал между первичной вакцинацией/заболеванием и ревакцинацией — 6 месяцев.
рутинную — интервал 12 месяцев.
С учётом неблагоприятной эпидемической ситуации в РФ до достижения уровня коллективного иммунитета осуществляется экстренная вакцинация. Пока не понятно, в какой зоне мы фактически находимся, но по умолчанию с самого начала прививочной кампании против COVID-19 действовала экстренная вакцинация.
К тому же, некоторые эксперты считают, что уровень коллективного иммунитета должен быть более 90%. Непонятно, достижима ли эта цифра в принципе. Так что пока официальные рекомендации РФ — прививаться каждые 6 месяцев.
Комментарии1
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
В информационном поле К-вирус внезапно появился, так же и внезапно пропал