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Коронавирус

Ушёл ли COVID-19? Нужно ли продолжать от него прививаться?

5 мая 2023 года чрезвычайный комитет ВОЗ постановил, что пандемия больше не подходит под определение «чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение». Рассказывает пользователям «Клерка» терапевт DocMed Ольга Титаренкою
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Ушёл ли COVID-19? Нужно ли продолжать от него прививаться?
фото www.freepik.com

COVID-19 до сих пор опасен?

Хорошие новости:

  • циркулирующие штаммы не такие агрессивные, как их предшественники.

  • чаще всего COVID-19 теперь протекает как лёгкая ОРВИ.

  • во многих странах достигнут определенный уровень коллективного иммунитета, благодаря вакцинации и тому, что многие уже переболели.

Что вызывает опасение:

  • сохраняется риск появления новых вариантов, которые вызывают всплески заболеваемости и смертности.

  • у людей из групп риска заболевание может протекать тяжелее (пожилые, беременные, люди с иммунодефицитом и хроническими заболеваниями).

  • даже лёгкие формы COVID-19 часто не проходят бесследно — многих продолжают мучить проявления лонг-ковида: астенический синдром, потеря или снижение обоняния, обострение хронических заболеваний.

За последние 28 дней заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 63%, с 17 июля по 13 августа было зафиксировано 1,4 млн случаев заражения. Об этом говорится в еженедельной эпидемиологической сводке ВОЗ. 

Можно ли гулять, как раньше?

Масочный режим в РФ официально снят. Но стоит помнить о маске, если у вас есть признаки ОРВИ — носить её и менять каждые 2 часа должен именно заболевший.

Стоит ли вакцинироваться переболевшим?

Стоит, потому что самый сильный иммунитет против COVID-19 — гибридный: выработанный в результате вакцинации + перенесённого заболевания.

Если не болели и не вакцинировались — рассмотрите вакцинацию.

Про ревакцинацию.

Каждая страна разрабатывает планы по вакцинации индивидуально, исходя из текущей эпидемической ситуации.

В России вакцинация против COVID-19 разделяется на:

  • экстренную — интервал между первичной вакцинацией/заболеванием и ревакцинацией — 6 месяцев.

  • рутинную — интервал 12 месяцев.

С учётом неблагоприятной эпидемической ситуации в РФ до достижения уровня коллективного иммунитета осуществляется экстренная вакцинация. Пока не понятно, в какой зоне мы фактически находимся, но по умолчанию с самого начала прививочной кампании против COVID-19 действовала экстренная вакцинация.

К тому же, некоторые эксперты считают, что уровень коллективного иммунитета должен быть более 90%. Непонятно, достижима ли эта цифра в принципе. Так что пока официальные рекомендации РФ — прививаться каждые 6 месяцев.

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Комментарии

1
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 22 минуты назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    В информационном поле К-вирус внезапно появился, так же и внезапно пропал

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