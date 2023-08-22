Почему УЗИ должно проводиться по направлению и под медконтролем. Разъяснение для Клерков

Недавно СМИ форсировали новость о запрете УЗИ без направления врача. Разбираемся, что с ней не так и почему УЗИ по направлению — совсем не плохо.

Что случилось?

Многие СМИ написали о запрете Верховного суда делать УЗИ без направления врача. Но на деле было немного не так: суд отклонил один конкретный иск на эту тему. Сам запрет действует уже больше 2 лет и дополнительных ограничений вводиться не будет.

Что не так с УЗИ без направления, безвредный же метод?

🔘 УЗИ не панацея и не первичный метод диагностики. Всегда главное — сбор анамнеза и осмотр врача. Затем врач может заподозрить что-то, требующее дополнительной диагностики (анализы, УЗИ, рентген и т.д.), а может поставить диагноз сразу по осмотру. Сложно правильно назначить УЗИ самому себе, не имея медицинского образования.

🔘 УЗИ — операторозависимый метод. Важен не только аппарат, но и человек, который его выполняет. А человек может неверно разглядеть, измерить, интерпретировать.

🔘 Находки на УЗИ могут быть абсолютно безопасны (и бесполезны для дальнейшего решения врача), но волнительны для пациента. Например: киста в голове на нейросонографии, перегиб желчного пузыря на УЗИ органов брюшной полости.

А вдруг на УЗИ найдут что-то опасное?

У всего на свете есть своя польза и риски. Мы едем на машине и рискуем попасть в аварию. Едим и рискуем подавиться. Не делаем УЗИ и рискуем пропустить заболевание. К слову, вероятность попасть в аварию по дороге на УЗИ выше, чем риск умереть от пропущенной опухоли из-за несделанного УЗИ.

А как быть с плановыми УЗИ?

Всё просто: получить направление заранее. Например, педиатр может написать о необходимости скрининнгового УЗИ в 1 месяц, когда осматривает младенца на патронаже. Гинеколог может дать беременной направление на УЗИ сразу на целый триместр.

А как в других странах?

Точно так же. Сначала врач, потом, при необходимости — обследование.

Плановые (скрининговые) УЗИ в большинстве случаев вовсе не делают. Их полностью заменяет приём врача. И только при обнаружении патологии доктор направит на УЗИ или иное, более подходящее обследование.

Резюме

УЗИ делают по направлению уже достаточно давно, и это нормальная практика. Не стоит полагаться на УЗИ как на универсальный метод диагностики: первичен осмотр врача, а исследования его дополняют.