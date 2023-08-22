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Общество

Почему УЗИ должно проводиться по направлению и под медконтролем. Разъяснение для Клерков

Недавно СМИ форсировали новость о запрете УЗИ без направления врача. Разбираемся, что с ней не так и почему УЗИ по направлению — совсем не плохо.
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Почему УЗИ должно проводиться по направлению и под медконтролем. Разъяснение для Клерков
фото freepik.com

Что случилось?

Многие СМИ написали о запрете Верховного суда делать УЗИ без направления врача. Но на деле было немного не так: суд отклонил один конкретный иск на эту тему. Сам запрет действует уже больше 2 лет и дополнительных ограничений вводиться не будет.

Что не так с УЗИ без направления, безвредный же метод?

🔘 УЗИ не панацея и не первичный метод диагностики. Всегда главное — сбор анамнеза и осмотр врача. Затем врач может заподозрить что-то, требующее дополнительной диагностики (анализы, УЗИ, рентген и т.д.), а может поставить диагноз сразу по осмотру. Сложно правильно назначить УЗИ самому себе, не имея медицинского образования.

🔘 УЗИ — операторозависимый метод. Важен не только аппарат, но и человек, который его выполняет. А человек может неверно разглядеть, измерить, интерпретировать.

🔘 Находки на УЗИ могут быть абсолютно безопасны (и бесполезны для дальнейшего решения врача), но волнительны для пациента. Например: киста в голове на нейросонографии, перегиб желчного пузыря на УЗИ органов брюшной полости.

А вдруг на УЗИ найдут что-то опасное?

У всего на свете есть своя польза и риски. Мы едем на машине и рискуем попасть в аварию. Едим и рискуем подавиться. Не делаем УЗИ и рискуем пропустить заболевание. К слову, вероятность попасть в аварию по дороге на УЗИ выше, чем риск умереть от пропущенной опухоли из-за несделанного УЗИ.

А как быть с плановыми УЗИ?

Всё просто: получить направление заранее. Например, педиатр может написать о необходимости скрининнгового УЗИ в 1 месяц, когда осматривает младенца на патронаже. Гинеколог может дать беременной направление на УЗИ сразу на целый триместр.

А как в других странах?

Точно так же. Сначала врач, потом, при необходимости — обследование.

Плановые (скрининговые) УЗИ в большинстве случаев вовсе не делают. Их полностью заменяет приём врача. И только при обнаружении патологии доктор направит на УЗИ или иное, более подходящее обследование.

Резюме

УЗИ делают по направлению уже достаточно давно, и это нормальная практика. Не стоит полагаться на УЗИ как на универсальный метод диагностики: первичен осмотр врача, а исследования его дополняют.

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14 подписчиков

Комментарии

4
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 1 час назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    не надо разъяснять, что принято правильное решение. Опять убрали право выбора (разве правильно за меня решать???). Да и все прекрасно знают, что попасть к бесплатному очень сложно.

  • Логотип Buh Lo
    Buh Lo
    49 минут назад

    Светлана Вейс

    Вот как раз собралась дочку записывать на УЗИ щитовидки. Чтобы получить направление на УЗИ щитовидки, мне нужно отловить талон к педиатру, к которому записаться очень не просто. Прийти в неудобное для меня время, получить направление к эндокринологу. Затем отловить талон к эндокринологу, снова отпроситься с работы. Получить у эндокринолога на неудобное время талон на УЗИ. Снова отпроситься с работы. Как попасть еще раз к эндокринологу с результатом УЗИ даже не знаю, так далеко не доходила))) Мне для этого уволиться надо! Даже в законный отпуск 28 дней это все сделать не реально! А у меня отпуск более недели не бывает.

    То ли дело, я записалась на УЗИ в субботу, сдали в этот же день кровь в частной лаборатории на гормоны щитовидной железы. Записались к частному эндокринологу (возможно в рабочее время). Т.е. с работы отпроситься всего один раз.

    • Логотип Лидия Новожилова
      Лидия Новожилова 45 минут назад

      Для этого все и делается: идем к врачу за направлением, платим за прием; делаем УЗИ - платим, с результатами идем к врачу опять на прием - платим. Это еще по короткой схеме.

  • Логотип МаринаННов
    МаринаННов
    45 минут назад

    МаринаГлавный бухгалтер

    с возрастом появляются болячки хронические, каждый год прохожу обследование и консультации врачей. Всегда сначала делала самостоятельно УЗИ, потом с ним шла к врачу. Врач платный, к бесплатному не попасть.

    Теперь придется платить больше: за повторный визит к врачу с результатом узи.

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