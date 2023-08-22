Почему УЗИ должно проводиться по направлению и под медконтролем. Разъяснение для Клерков

Что случилось?
Многие СМИ написали о запрете Верховного суда делать УЗИ без направления врача. Но на деле было немного не так: суд отклонил один конкретный иск на эту тему. Сам запрет действует уже больше 2 лет и дополнительных ограничений вводиться не будет.
Что не так с УЗИ без направления, безвредный же метод?
🔘 УЗИ не панацея и не первичный метод диагностики. Всегда главное — сбор анамнеза и осмотр врача. Затем врач может заподозрить что-то, требующее дополнительной диагностики (анализы, УЗИ, рентген и т.д.), а может поставить диагноз сразу по осмотру. Сложно правильно назначить УЗИ самому себе, не имея медицинского образования.
🔘 УЗИ — операторозависимый метод. Важен не только аппарат, но и человек, который его выполняет. А человек может неверно разглядеть, измерить, интерпретировать.
🔘 Находки на УЗИ могут быть абсолютно безопасны (и бесполезны для дальнейшего решения врача), но волнительны для пациента. Например: киста в голове на нейросонографии, перегиб желчного пузыря на УЗИ органов брюшной полости.
А вдруг на УЗИ найдут что-то опасное?
У всего на свете есть своя польза и риски. Мы едем на машине и рискуем попасть в аварию. Едим и рискуем подавиться. Не делаем УЗИ и рискуем пропустить заболевание. К слову, вероятность попасть в аварию по дороге на УЗИ выше, чем риск умереть от пропущенной опухоли из-за несделанного УЗИ.
А как быть с плановыми УЗИ?
Всё просто: получить направление заранее. Например, педиатр может написать о необходимости скрининнгового УЗИ в 1 месяц, когда осматривает младенца на патронаже. Гинеколог может дать беременной направление на УЗИ сразу на целый триместр.
А как в других странах?
Точно так же. Сначала врач, потом, при необходимости — обследование.
Плановые (скрининговые) УЗИ в большинстве случаев вовсе не делают. Их полностью заменяет приём врача. И только при обнаружении патологии доктор направит на УЗИ или иное, более подходящее обследование.
Резюме
УЗИ делают по направлению уже достаточно давно, и это нормальная практика. Не стоит полагаться на УЗИ как на универсальный метод диагностики: первичен осмотр врача, а исследования его дополняют.
Комментарии4
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
не надо разъяснять, что принято правильное решение. Опять убрали право выбора (разве правильно за меня решать???). Да и все прекрасно знают, что попасть к бесплатному очень сложно.
Светлана Вейс
Вот как раз собралась дочку записывать на УЗИ щитовидки. Чтобы получить направление на УЗИ щитовидки, мне нужно отловить талон к педиатру, к которому записаться очень не просто. Прийти в неудобное для меня время, получить направление к эндокринологу. Затем отловить талон к эндокринологу, снова отпроситься с работы. Получить у эндокринолога на неудобное время талон на УЗИ. Снова отпроситься с работы. Как попасть еще раз к эндокринологу с результатом УЗИ даже не знаю, так далеко не доходила))) Мне для этого уволиться надо! Даже в законный отпуск 28 дней это все сделать не реально! А у меня отпуск более недели не бывает.
То ли дело, я записалась на УЗИ в субботу, сдали в этот же день кровь в частной лаборатории на гормоны щитовидной железы. Записались к частному эндокринологу (возможно в рабочее время). Т.е. с работы отпроситься всего один раз.
Для этого все и делается: идем к врачу за направлением, платим за прием; делаем УЗИ - платим, с результатами идем к врачу опять на прием - платим. Это еще по короткой схеме.
МаринаГлавный бухгалтер
с возрастом появляются болячки хронические, каждый год прохожу обследование и консультации врачей. Всегда сначала делала самостоятельно УЗИ, потом с ним шла к врачу. Врач платный, к бесплатному не попасть.
Теперь придется платить больше: за повторный визит к врачу с результатом узи.