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Общество

Депрессия и мозг. Как сохранить здоровый мозг бухгалтерам?

Депрессия — это психическое расстройство, когда мы наблюдаем пониженное настроение, потерю интереса к жизни, усталость и пессимизм. Более подробно об этом рассказывает психиатр DocMed Антон Рагузин.
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Депрессия и мозг. Как сохранить здоровый мозг бухгалтерам?
фото freepik.com

📊 Некоторые исследования показывают, что депрессия имеет связь с атрофией головного мозга. Степень атрофии различается в зависимости от возраста, продолжительности и тяжести депрессии, наличия других заболеваний.

😔 Это может приводить к ухудшению памяти, когнитивным нарушениям, снижению концентрации и повышенному риску неврологических заболеваний.

☝️Важно отметить, что депрессия сама по себе может повлиять на результаты исследований из-за снижения активности и мотивации участников.

Ген нейротрофического фактора мозга (BDNF, brain-derived neurotrophic factor) рассматривают как один из предполагаемых участков возможного дефекта передачи сигнала от рецепторов при депрессии.

💁‍♀️ В норме BDNF поддерживает жизнеспособность нейронов мозга, однако в условиях стресса экспрессия гена BDNF может быть подавлена.

😨 Изменения концентраций нейромедиаторов (серотонин, дофамин, норадреналин) вместе с дефицитом BDNF могут привести к атрофии и гибели уязвимых нейронов (клеток мозга) в гиппокампе и в других областях мозга.

Более пристальные исследования позволят лучше понять механизмы этого феномена и разработать более эффективные методы лечения и профилактики. Важно помнить, что депрессия — серьезное состояние, и требует квалифицированной помощи от специалистов.

❗️Связь между депрессией и атрофией мозга подчеркивает важность раннего диагноза и лечения депрессии для сохранения здоровья мозга.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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