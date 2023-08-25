Врачи против мифов. Важные факты о здоровье. Что нужно знать родителям-бухгалтерам

0:54 — растирание нужно для лечения орви,
2:55 — нужно ли пить сорбенты при аллергии и отравлении? (например, полисорб),
3:41 — противовирусные помогают при орви и гриппе?
7:39 — детям нужны поливитамины для роста и развития,
10:04 — песочница — рассадник детских болезней?
12:05 — кисломолочные продукты и кишечник,
13:15 — горчичники помогают при кашле,
15:18 — нужно ли сдавать анализ на дисбактериоз?
Комментарии4
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
почему родителям-бухгалтерам?? остальным - не??
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
остальным тоже - да)) Но раз опубликовано на Клерке, надо обращаться к Клеркам
ФД Екатерина
пила сорбент при отравлении, двое суток мутило, тут точно не могу сказать, помог ли сорбент или обильное питье, но уж не навредил - это точно
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
ой, да! В любом случае хуже не станет, а надежда на то, что полегчает - вселяет небольшой оптимизм