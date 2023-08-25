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Врачи против мифов. Важные факты о здоровье. Что нужно знать родителям-бухгалтерам

Помогут ли растирание или горчичники в лечении ОРВИ? Нужно ли пить сорбенты при отравлении? А поливитамины для иммунитета? 🔥В новом видео эти и другие мифы разбирают педиатр DocDeti Павел Житов и гастроэнтеролог DocDeti и DocMed Ольга Горячева.
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0:54 — растирание нужно для лечения орви,

2:55 — нужно ли пить сорбенты при аллергии и отравлении? (например, полисорб),

3:41 — противовирусные помогают при орви и гриппе?

7:39 — детям нужны поливитамины для роста и развития,

10:04 — песочница — рассадник детских болезней?

12:05 — кисломолочные продукты и кишечник,

13:15 — горчичники помогают при кашле,

15:18 — нужно ли сдавать анализ на дисбактериоз?

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14 подписчиков

Комментарии

4
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 58 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    почему родителям-бухгалтерам?? остальным  - не??

    • Логотип nlukina
      nlukina 9 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      остальным тоже - да)) Но раз опубликовано на Клерке,  надо обращаться к Клеркам 

  • Логотип Кotobormot
    Кotobormot 48 минут назад

    ФД Екатерина

    пила сорбент при отравлении, двое суток мутило, тут точно не могу сказать, помог ли сорбент или обильное питье, но уж не навредил - это точно 

    • Логотип nlukina
      nlukina 7 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      ой, да! В любом случае хуже не станет,  а надежда на то, что полегчает - вселяет небольшой оптимизм 

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