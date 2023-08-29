Разбираем «Доширак» и другую лапшу быстрого приготовления. А чем обедали сегодня клерки?

В основе продукта лежит предварительно приготовленный (отваренный) и высушенный брикет лапши + приправа. Потребителю остаётся лишь замочить её в кипятке на несколько минут. Разбираем вместе с диетологом эндокринологом DocDeti Марией Герасимовой.

Давайте посмотрим состав самой популярной марки в РФ

🍜 Лапша: пшеничная мука в/с, масло растительное, соль, клейковина, стабилизаторы, лук сушеный.

🥘 Бульон-приправа: соль, усилитель вкуса и аромата (Е621), сахар, бульонная основа (порошок бульона из курицы, соус соевый, перец красный, лук, чеснок, ароматизатор, имбирь, перец черный), мальтодекстрин, гидролизат растительного белка (соевый белок, соль, масло растительное), куркума.

Приправа из сушеных овощей: вкусовая добавка (соевая мука, соевый соус, сахар, соль, глюкозный сироп), морковь, лук, водоросли сушеные (хлопья).

Можно сделать следующие выводы:

👉🏻 основа блюда — лапша, состоящая из обычной пшеничной муки (достойный источник сложных углеводов, энергии)

👉🏻 высокая жирность лапши обусловлена добавлением в тесто растительного масла

👉🏻 низкое содержание белка — следствие использования обычной белой муки. Более высокое содержание белка будет в макаронных изделиях из пшеницы твёрдых сортов либо цельного зерна

👉🏻 основа приправы — это соль и сахар. Несмотря на сложный пугающий состав, на деле приправа оказывается обычной вкусовой добавкой.

Сочетание солёного, сладкого, острого и горького в определённых пропорциях стимулирует наши вкусовые рецепторы и даёт тот самый «вау-эффект».

⚠️ Ничего вредного или токсичного в быстрой лапше нет. Как и любой продукт глубокой (многоэтапной) промышленной обработки, это продукт с низкой пищевой ценностью. И употреблять его на постоянной основе нежелательно.