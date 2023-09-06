Синяки под глазами. Почему бухгалтеры иногда похожи на панд?🐼

С этой проблемой чаще сталкиваются женщины. Или они больше придают этому значение.
Почему появляются синяки под глазами?
🔘 болезнь, гормоны или стрессы,
🔘 диета и образ жизни (включая усталость и бессонницу),
🔘 генетические особенности (особенности структуры и тона кожи),
🔘 солнце,
🔘 вредные привычки (курение, наркотики, алкоголь),
🔘 с возрастом за счёт потери эластичности (из-за потери жира и коллагена) и истончения кожи.
💙 Методы лечения и коррекции будут разные — всё зависит от причины.
Ведь одно дело скорректировать диету или образ жизни, а с другой стороны — работать с возрастными изменениями, генетическими особенностями или чертами лица.
Что может помочь?
маски и холодные компрессы.
Снимают отёки и увлажняют кожу. Помогают от синяков при усталости или недосыпании.
коррекция питания.
Например, если синяки появились на фоне диеты.
Если синяки связаны со старением, генетикой или особенностями лицевого скелета, проконсультируйтесь с косметологом.
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