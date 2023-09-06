Синяки под глазами. Почему бухгалтеры иногда похожи на панд?🐼

Хочется выглядеть молодыми, бодрыми и свежими, но порой синяки под глазами (или мешки!) портят внешний вид. И вот именно тогда начинаешь выглядеть старше, чем есть на самом деле👀 Почему возникают синяки под глазами, рассказывает дерматолог DocMed Наталия Сирмайс.

С этой проблемой чаще сталкиваются женщины. Или они больше придают этому значение.

Почему появляются синяки под глазами?

🔘 болезнь, гормоны или стрессы,

🔘 диета и образ жизни (включая усталость и бессонницу),

🔘 генетические особенности (особенности структуры и тона кожи),

🔘 солнце,

🔘 вредные привычки (курение, наркотики, алкоголь),

🔘 с возрастом за счёт потери эластичности (из-за потери жира и коллагена) и истончения кожи.

💙 Методы лечения и коррекции будут разные — всё зависит от причины.

Ведь одно дело скорректировать диету или образ жизни, а с другой стороны — работать с возрастными изменениями, генетическими особенностями или чертами лица.

Что может помочь?

маски и холодные компрессы.

Снимают отёки и увлажняют кожу. Помогают от синяков при усталости или недосыпании.

коррекция питания.

Например, если синяки появились на фоне диеты.