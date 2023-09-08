Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
DocDeti_DocMed_DocDent
Медицина

Аллергия на воду 💧Что это такое, как проявляется и как с этим бороться

Какими бывают реакции кожи на воду и что с ними делать, рассказывает бухгалтерам дерматолог DocDeti и DocMed Екатерина Кандинская.
17
Аллергия на воду 💧Что это такое, как проявляется и как с этим бороться
фото freepik.com

Иногда после купания в бассейне, море или просто в душе наша кожа реагирует на контакт с водой неожиданно: она чешется, становится сухой, и могут даже появиться высыпания.

Что с этим делать?

Разберём несколько типичных реакций.

😬Сухость

Действительно, вода может дополнительно подсушивать кожу, тем более если мы купаемся в бассейне, например. Этому способствуют дезинфицирующие средства, которые добавляют в воду. Как результат: кожа сухая и чешется.

🏊‍♂️ Существует даже такое явление, как ксероз пловца. Оно действительно распространено среди пловцов и проявляется сухостью кожи, зудом и шелушением. Это происходит из-за нарушения липидного слоя кожи и потери влаги с её поверхности.

Как бороться с сухостью кожи?

Чтобы уменьшить и профилактировать неприятные ощущения и сделать купание более приятным процессом, лучше использовать эмоленты (увлажняющие средства) либо до и после купания, либо сразу после — плотным слоем наносить на кожу.

👉 Обострение хронических заболеваний кожи

Контакт с водой может приводить к обострению различных кожных заболеваний (например, экзема, атопический дерматит, ихтиоз и др). А хлорсодержащие средства для дезинфекции воды в бассейнах также могут высушивать кожу. Но некоторые пациенты, наоборот, отмечают улучшение состояния кожи после купания, в том числе в воде, содержащей хлор 😅

Как с этим бороться?

Обратиться к вашему дерматологу за консультацией и назначением терапии. Тактику и план лечения определяет доктор, потому что это зависит от выраженности симптомов и яркости сыпи на коже. Ну и помнить про эмоленты: их использование до и после купания также может помочь в этой ситуации/

👙Бикини-фолликулит

Если долго ходить во влажных купальных костюмах (купальник тоже к ним относится) — есть риск развития бактериального фолликулита. Типичная локализация — зона бикини, но не только.

Что делать?

Обратиться к дерматологу за назначением системной или/и наружной терапии.

🛀 Фолликулит джакузи (он же фолликулит «горячей ванны»)

Высыпания провоцируются воздействием горячей воды и активностью бактерий Pseudomonas aeruginosa. Высыпания появляются на участках контакта с водой и проходят самостоятельно в течение 7-10 дней.

Нужно ли что-то делать?

Если высыпания не прошли самостоятельно, можно использовать противозудные средства. При сильно выраженных симптомах (повышение температуры, озноб, увеличение лимфатических узлов и т.д.), лучше обратиться за помощью к дерматологу.

🌱Аквагенная крапивница

Этот вид крапивницы очень редкий (на данный момент описано всего лишь 100 случаев). Высыпания могут появиться при контакте с различными видами воды (морская, пресная, дистиллированная и др.). В ряде случаев подобная реакция может развиться даже при контакте с жидкостями организма (слёзы, пот). Кроме того, порой важную роль играет «солёность» воды: описаны случаи появления высыпаний в ответ на контакт с морской водой, и отсутствие таковых при контакте с пресной, и наоборот. У некоторых пациентов отмечалась крапивница при контакте со снегом или дождём. Часто этот вид крапивницы может сочетаться с другими видами крапивницы.

Как с этим бороться?

Чтобы поставить верный диагноз и определить тактику, нужно обратиться за помощью к аллергологу

Все ситуации решаемы, а удовольствие от купания бесценно!

DocDeti_DocMed_DocDent

DocDeti_DocMed_DocDent

14 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Клерк
    Клерк
    Управленческий учет

    Как настроить платежный календарь и работать без кассовых разрывов

    Платежный календарь страхует от кассовых разрывов. По сути это план на будущее о том, когда вы получите деньги, а когда потратите.

    Как настроить платежный календарь и работать без кассовых разрывов
    2,2 тыс.
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Задумались о новой работе? Выбирайте лучшее предложение из подборки вакансий дня от «Клерка»

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    9
    Логотип nlukina
    nlukina
    Обзоры для бухгалтера

    Про «поворотные» дела ВС, панд-бухгалтеров, «Клерк» в ВУЗе и вебинары. О чем говорили в Трибуне на этой неделе?

    Первая полноценная рабочая неделя осени подходит к концу. В столице начались дожди, немного грустно. А знаете где всегда весело? Правильно, в Трибуне! У нас на этой неделе было много всего интересного. Подготовили небольшой обзор самого-самого.

    Про «поворотные» дела ВС, панд-бухгалтеров, «Клерк» в ВУЗе и вебинары. О чем говорили в Трибуне на этой неделе?
    14
    Логотип RationalAnswer
    RationalAnswer
    Инвестиции

    Инвестиции в себя. Как прокачать свой человеческий и социальный капитал?

    Последние несколько месяцев усиленно тусю в одном клубе предпринимателей. Знакомлюсь там с разными интересными людьми — ну вот как с Вячеславом Васильевым, который меня пригласил на подкаст — обсудили с ним эти ваши любимые «инвестиции в себя», человеческий и социальный капитал, ну и вообще любые виды капитала в расширительном понимании.

    7
    Логотип Наталья Горячая
    Наталья Горячая
    Зарплата

    Чем плохо вместо зарплаты участнику выплачивать вознаграждение за услуги?

    Сама по себе замена имеет право быть. Никто вам не запретит, будучи участником компании, одновременно с этим оказывать ей же услуги по управлению, например, или вести юридические дела, вести учет или заниматься рекламой, маркетингом. Ну вот нельзя запретить это. Тогда в чем дело?

    Чем плохо вместо зарплаты участнику выплачивать вознаграждение за услуги?
    24
    Логотип Такском
    Такском
    ЭДО

    Электронная транспортная накладная: что это, кому нужна, преимущества

    В России активно развивается система электронного документооборота в сфере В2В. Одним из самых популярных документов является электронная транспортная накладная. Расскажем, что такое электронная транспортная накладная, а также ответим на самые частые вопросы об этом документе.

    Электронная транспортная накладная: что это, кому нужна, преимущества
    575
    Логотип Алина Шереметьева
    Алина Шереметьева
    Оптимизация налогообложения

    Как компания чуть не потеряла 19,4 млн ₽ на налогах от продажи имущества. Личный кейс

    Кейсы по оптимизации налогов и бухучета. О том, как вычислили недобросовестного бухгалтера и сэкономили стоматологии 2,8 млн ₽. И о многом другом...

    Как компания чуть не потеряла 19,4 млн ₽ на налогах от продажи имущества. Личный кейс
    20
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Горячая десятка. Топ-10 дивидендных акций от аналитиков ВТБ

    ВТБшный канал «Мои Инвестиции» поддался дурному влиянию коллег по цеху и тоже представил свой топ лучших акций. Ну, они тоже это делают регулярно. так что интересно посмотреть, кого и почему выбрали, а также кто выпал из топа и кто новенькие.

    12
    Читать еще