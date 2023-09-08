Аллергия на воду 💧Что это такое, как проявляется и как с этим бороться

Какими бывают реакции кожи на воду и что с ними делать, рассказывает бухгалтерам дерматолог DocDeti и DocMed Екатерина Кандинская.

Иногда после купания в бассейне, море или просто в душе наша кожа реагирует на контакт с водой неожиданно: она чешется, становится сухой, и могут даже появиться высыпания.

Что с этим делать?

Разберём несколько типичных реакций.

😬Сухость

Действительно, вода может дополнительно подсушивать кожу, тем более если мы купаемся в бассейне, например. Этому способствуют дезинфицирующие средства, которые добавляют в воду. Как результат: кожа сухая и чешется.

🏊‍♂️ Существует даже такое явление, как ксероз пловца. Оно действительно распространено среди пловцов и проявляется сухостью кожи, зудом и шелушением. Это происходит из-за нарушения липидного слоя кожи и потери влаги с её поверхности.

Как бороться с сухостью кожи?

Чтобы уменьшить и профилактировать неприятные ощущения и сделать купание более приятным процессом, лучше использовать эмоленты (увлажняющие средства) либо до и после купания, либо сразу после — плотным слоем наносить на кожу.

👉 Обострение хронических заболеваний кожи

Контакт с водой может приводить к обострению различных кожных заболеваний (например, экзема, атопический дерматит, ихтиоз и др). А хлорсодержащие средства для дезинфекции воды в бассейнах также могут высушивать кожу. Но некоторые пациенты, наоборот, отмечают улучшение состояния кожи после купания, в том числе в воде, содержащей хлор 😅

Как с этим бороться?

Обратиться к вашему дерматологу за консультацией и назначением терапии. Тактику и план лечения определяет доктор, потому что это зависит от выраженности симптомов и яркости сыпи на коже. Ну и помнить про эмоленты: их использование до и после купания также может помочь в этой ситуации/

👙Бикини-фолликулит

Если долго ходить во влажных купальных костюмах (купальник тоже к ним относится) — есть риск развития бактериального фолликулита. Типичная локализация — зона бикини, но не только.

Что делать?

Обратиться к дерматологу за назначением системной или/и наружной терапии.

🛀 Фолликулит джакузи (он же фолликулит «горячей ванны»)

Высыпания провоцируются воздействием горячей воды и активностью бактерий Pseudomonas aeruginosa. Высыпания появляются на участках контакта с водой и проходят самостоятельно в течение 7-10 дней.

Нужно ли что-то делать?

Если высыпания не прошли самостоятельно, можно использовать противозудные средства. При сильно выраженных симптомах (повышение температуры, озноб, увеличение лимфатических узлов и т.д.), лучше обратиться за помощью к дерматологу.

🌱Аквагенная крапивница

Этот вид крапивницы очень редкий (на данный момент описано всего лишь 100 случаев). Высыпания могут появиться при контакте с различными видами воды (морская, пресная, дистиллированная и др.). В ряде случаев подобная реакция может развиться даже при контакте с жидкостями организма (слёзы, пот). Кроме того, порой важную роль играет «солёность» воды: описаны случаи появления высыпаний в ответ на контакт с морской водой, и отсутствие таковых при контакте с пресной, и наоборот. У некоторых пациентов отмечалась крапивница при контакте со снегом или дождём. Часто этот вид крапивницы может сочетаться с другими видами крапивницы.

Как с этим бороться?

Чтобы поставить верный диагноз и определить тактику, нужно обратиться за помощью к аллергологу