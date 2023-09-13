Девушкам-бухгалтерам на заметку. Гель-лак вреден? Разбор дерматолога💅🏻

Гель-лак не имеет резкого запаха, быстро высыхает, долго сохраняется на ногтях и почти не скалывается. Преимуществ много, но это не значит, что он полезен для наших ногтей. Рассказывает дамам бухгалтерам дерматолог DocMed Екатерина Кандинская.

Гель-лак имеет свои недостатки:

➡️ воздействие ультрафиолетового излучения спектра А влечёт повреждение ДНК клеток кожи, что увеличивает риск развития злокачественных новообразований кожи. Этот риск достаточно низок, но тем не менее он существует,

➡️ содержащиеся в гель-лаке метакрилаты и акрилаты могут спровоцировать развитие контактного дерматита или крапивницы,

➡️ ногти становятся более истонченными и ломкими, может наблюдаться повреждение ногтей, изменение цвета ногтевых пластинок и так далее,

➡️ может быть зуд, жжение при проведении процедуры,

➡️ преждевременное старение кожи рук.

Как часто можно делать маникюр с использованием гель-лака?

Маникюр или педикюр с гель-лаком держится в среднем 2-3 недели. Для сохранения ногтей и профилактики их повреждений рекомендовано устраивать «каникулы» ногтям в течении 1-2 недель между использованием гель-лака.

Можно ли гель-лак детям?

Американская Академия Дерматологии рекомендует детям до 12-летнего возраста избегать использования гель-лака и средств с акрилом. Наиболее предпочтительный возраст — старше 16 лет.

Это связано с тем, что ногти детей более тонкие и гибкие, высок риск скалывания гель-лака и травматизации ногтей самим ребёнком. Перед процедурой важно провести разговор с ребёнком и родителями об уходе за ногтями и рисках вторичного инфицирования в случае травматизации.

Что делать в салоне?

❤ Не бойтесь спросить, стерилизуются и дезинфицируются ли инструменты после каждого клиента.

❤ Попросите вскрывать инструменты в вашем присутствии.

❤ Не позволяйте обрезать или сдвигать кутикулу ногтя, чтобы избежать травматизации и присоединения вторичной инфекции.

❤ Перед процедурой нанесите на руки крем с SPF-фактором не менее 30 для профилактики злокачественных новообразований и преждевременного старения кожи. Альтернативный вариант: тёмные непрозрачные перчатки с обрезанными кончиками пальцев.

❤ Старайтесь не «снимать» гель лак самостоятельно: скалывая вручную, используя инструменты или ногти.

❤ Не забывайте устраивать своим ногтям «каникулы» от маникюра с гель-лаком.

❤ Увлажняйте кожу рук и ногти.

Какие есть альтернативы гель-лаку?

✔ стандартный маникюр с использованием обычного лака для ногтей

✔ пудровый маникюр

✔накладные ногти

✔домашний маникюр с использованием нетоксичного лака для ногтей

✔наклейки для ногтей

Вывод

Гель-лак — хороший вариант при нашем быстром темпе жизни. Делать его или нет — только ваш выбор.

Правильный уход за ногтями поможет вам сохранить свои ногти не только красивыми, но и здоровыми.