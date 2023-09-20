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Какой рацион питания снижает риск смерти и сердечно-сосудистых заболеваний?
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Правда, что те, кто пьют кофе, дольше живут и больше двигаются в течение дня? Гастроэнтеролог Ольга Горячева разбирает новости и громкие заголовки — что из них правда? Бухгалтеры, не пропустите, тут много интересного.
С 2023 года при выплате зарплаты за первую половину месяца необходимо исчислить и удержать НДФЛ. В связи с этим в программах 1С произошли изменения. В этой статье мы расскажем о том, на что обратить внимание в «1С:Бухгалтерии» при расчете и выплате аванса.
Роботы против мошенников. Бороться с телефонными аферистами начал робот-секретарь «Олег», имитируя разговор с реальным человеком. Бот разговаривает со злоумышленником как можно дольше, чтобы тот обзвонил в итоге как можно меньше абонентов. Беседы выходят очень забавными👇 А кто вам звонил в последнее время?
Сегодня технологии позволяют провести процедуру регистрации сделок с недвижимостью онлайн, без походов в МФЦ.
Предлагается установить новую памятную дату. Новый законопроект.
Расскажу, как научиться писать бухгалтеру, кадровику или менеджеру. Вернее, писать они и так наверняка умеют, но есть правила, которые помогут делать это просто и убедительно.
Лизинговые платежи учитывают в расходах при расчете налога на прибыль или единого налога на УСН. По лизинговому имуществу принимают к вычету НДС, а по автомобилям в лизинге в определенных ситуациях нужно платить транспортный налог. Рассказываем, как считать налоги по активам, взятым в лизинг.
В некоторых компаниях на непродуктивные планерки тратится много времени впустую: их проводят часто и обсуждают десятки текущих вопросов долго и утомительно, а нужного результата всё равно нет. О том, для чего нужны планерки и как эффективно проводить их с подчиненными расскажу в этой статье.
Больше трети сотрудников (37%) стараются поддерживать общение со своим руководителем в нерабочее время, а каждый четвертый — доверяет своему управленцу настолько, что готов делиться с ним личными секретами.
С 1 октября 2023 года значительно вырастет размер штрафов за нарушения в сфере воинского учета – как для работодателей, так и для граждан. Мы подготовили статью, которая поможет вспомнить все правила ведения воинского учета и разобраться в обновленных мерах ответственности
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