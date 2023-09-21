«Дорогой» навык. Как нормально общаться с другими людьми и получать от них желаемое?

Уверенность в себе — это тоже навык, которому нужно научиться! Психиатр DocMed Наталья Степанова рассказала «Клерк.ру» о поведении, которое поможет получать то, что вы хотите и оставаться собой ❤️

Ассертивное общение — это способность строить коммуникацию таким образом, чтобы учитывать и уважать мнение других людей, не нарушая при этом собственные права, потребности и границы.

🤔 Это странно, но никого из нас не учили в школе общаться с людьми, зато учили логарифмам и электромагнитной индукции.

В психотерапии есть классный навык, который я часто рекомендую своим пациентам, он зашифрован в акрониме DEAR MAN.

Опиши, вырази, ясно объясни, подкрепи, будь внимательным, выгляди уверенно, договаривайся

D — describe.

Начните с краткого описания ситуации, на которую вы реагируете. Придерживайтесь фактов, будьте объективны и постарайтесь избегать оценочных суждений.

E — express.

Выразите свои чувства. Сообщите собеседнику, что вы думаете о сложившейся ситуации и как себя чувствуете.

A — assert.

Сообщите о том, как вы бы хотели решить проблему. Говорите чётко и кратко.

R — reinforce.

Подкрепите желаемое поведение. Пряник зачастую эффективнее кнута. Улыбка, доброжелательное отношение тоже работают (да-да!) 😏

M — mindfulness.

Сохраняйте осознанность к цели, старайтесь не отвлекаться на другие темы.

A — appear confident.

Ведите себя уверенно, даже если сейчас так себя не чувствуете. Говорите твёрдо, удерживайте зрительный контакт, не сутультесь.

N — negotiate.

Договаривайтесь, обсуждайте разные варианты, пробуйте идти на компромисс. Порой, чтобы что-то получить, нужно что-то отдать.

Прежде чем сделать любой выбор, мысленно перенеситесь в момент, когда этот выбор уже сделан. Например, если вы отругаете ребёнка или выскажете всё коллеге, что вы получите после этого разговора? Достигнете ли вы цели? Возможно, есть более бережный путь?

Важный нюанс: поскольку мы не очень-то контролируем других людей, использование навыков DEAR MAN не гарантирует, что все будут плясать под вашу дудку. Но по крайней мере вы будите уверены, что сказали и сделали все, как надо (примеч.ред).

Или попробуйте не эмоционировать, а привести аргументы, укрепив свою позицию🙏