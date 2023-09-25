👑Грипп, COVID-19 и другие ОРВИ — что происходит? Как отличить корону от гриппа и простуды?

Стоит ли бояться нового штамма коронавируса, чем и от чего прививаться и как не перепутать грипп с «ковидом» рассказывает терапевт DocMed Ольга Титаренко.

Осенне-зимний рост заболеваемости COVID-19 закономерен, как в случае и с любыми ОРВИ. Многие вернулись на работу, количество людей в замкнутых пространствах — офисах, классах, аудиториях — увеличилось, и это не может не вызывать усиление заболеваемости. Какой вклад в рост заболеваемости внесёт мутация коронавируса сказать пока сложно. Но мы увидим это в ближайшие недели, когда можно будет сравнить заболеваемость с прошлогодней.

Чем опасен новый штамм?

«Пирола» (ВА.2.86) обладает повышенной заразностью, то есть число заболевших может увеличиваться быстрее, чем в случае с «омикроном». Из радостных новостей — пока нет никаких данных, что новый штамм способен вызвать более тяжелое течение болезни.

Как отличить COVID-19 от гриппа и ОРВИ?

Инкубационный период у гриппа короткий — от суток до трёх. У COVID он от суток до недели. Отличаются и симптомы: грипп обычно начинается резко, ярко выражены общие симптомы — сильная ломота в мышцах, высокая температура и минимальные насморк, кашель, небольшая боль в горле. Обычно грипп длится 5-7 дней.

COVID может начаться как обычная ОРВИ с небольшого повышения температуры, насморка, кашля, слабости. Но протекает дольше, с возможным ухудшением на 5-9 день болезни.

Точно назвать диагноз по симптомам часто сложно, для уточнения используют тесты:

🔘 быстрый антигенный тест (на грипп и COVID одновременно).

🔘 ПЦР.

Нужно ли прививаться и от чего?

Сейчас в России идёт испытание «Спутника V» с обновлённым антигенным составом (против «омикрона»). ВОЗ и другие мировые сообщества не рекомендуют вакцины со старым составом, так как те виды вирусов к нам больше не должны вернуться. Поэтому старый вариант «Спутника V» неактуален и ревакцинироваться им не нужно.

Насчёт «пиролы» и эффективности вакцины судить трудно: этот штамм выявили только в некоторых странах, а обновленный «Спутник» ещё не прошёл испытания.

А вот от гриппа привиться можно и нужно — как минимум чтобы сдержать эпидемию гриппа. И потом можно будет вакцинироваться новым «Спутником», как только он поступит в клиники