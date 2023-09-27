А может, щитовидка? Тревожные признаки, указывающие на проблемы с щитовидной железой

Заболевания щитовидной железы одни из самых часто встречающихся эндокринных патологий. При каких симптомах можно заподозрить проблемы с щитовидной железой, пользователям «Клерк» рассказывает эндокринолог DocMed Варвара Филатова.

😡Изменения настроения

Если вы заметили, что стали реагировать на происходящее вокруг намного сильнее, чем обычно, появилась агрессия, плаксивость на фоне даже незначительных событий, больше тревожитесь по любому поводу, то это может быть признаком повышения уровня гормонов щитовидной железы — тиреотоксикоза. Такое состояние бывает обусловлено как повышением их продукции (в таком случае, как правило, необходимо медикаментозное лечение), так и результатом воспалительных процессов в щитовидной железе (это состояние часто обратимо и не всегда требует назначения лекарств).

Сложнее с симптомами недостаточной продукции гормонов щитовидной железы — гипотиреозом.

Жалобы на усталость, вялость, сложности с концентрацией и ухудшение настроения бывают у каждого человека и не всегда говорят о проблемах с гормонами. Тем не менее, поскольку гипотиреоз — часто встречающееся состояние, к тому же легко поддающееся лечению, рекомендуем хотя бы разово оценить функцию щитовидной железы, если вы отмечаете у себя эти симптомы.

😐 Вес

Снижение веса без объективных причин может быть ещё одним симптомом тиреотоксикоза. Особенно подозрительно, если снижение веса сочетается с учащённым сердцебиением, потливостью, дрожью пальцев рук и изменениями настроения.

При сочетании этих признаков лучше как можно быстрее обратиться к врачу.

Прибавка массы тела может произойти на фоне гипотиреоза. Но стоит заметить, что речь обычно идёт о небольшом увеличении веса (примерно до 5 кг) и не за счёт жировой ткани, а за счёт развившейся отёчности.

Незапланированное увеличение веса на 10+ кг чаще связано с изменением образа жизни (снижением физической активности и/или употреблением большего количества высококалорийных продуктов) и часто решается командной работой не только с эндокринологом, но и с психологом и врачом-диетологом.

😣Волосы

В некоторых случаях выпадение волос может быть симптомом гипотиреоза или дефицита железа.

😕 Менструальный цикл

Колебания менструального цикла в пределах одной недели — это норма. Но более длительные задержки или отсутствие менструаций могут быть обусловлены гормональными нарушениями. В таком случае при нестабильном цикле необходимо обратиться к гинекологу или эндокринологу.

😧 Высокий холестерин

Повышенный уровень холестерина в биохимическом анализе крови может быть ещё одной маской гипотиреоза. В частности женщинам, особенно младше 40 лет, при выявлении повышенного холестерина рекомендовано посетить врача-эндокринолога.

😍 Ком в горле

Если вы нащупали уплотнение на шее или постоянно чувствуете ком в горле — это повод сделать УЗИ щитовидной железы и обратиться за консультацией к эндокринологу. Узловые образования щитовидной железы — одна из часто встречающихся патологий. В большинстве случаев они не требуют лечения, но за ними должен наблюдать врач.

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