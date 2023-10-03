Что делать с прыщами на спине? Врач-дерматолог о том, отчего они бывают и как от них избавиться

Некоторые дерматологические проблемы встречаются почти у каждого. Что делать с прыщами на спине? И почему они появляются пользователям «Клерк» рассказывает дерматолог DocMed Елена Филатова.

Высыпания на спине могут быть из-за внешних факторов:

🔘 трение и раздражение кожи в этой области (например, при ношении рюкзака, шерстяной или синтетической одежды, соприкосновении с сидением в машине),

🔘 жаркая погода,

приём горячих ванн, посещение бань и саун,

🔘использование жирного крема, масел или лосьонов для тела, бальзама или кондиционера для волос,

🔘 очищение кожи агрессивными методами: мочалками, щётками, скрабами и гелями «до скрипа».

🔜 Также высыпания могут усилиться при курении, в период стресса, иногда — при употреблении молочных продуктов и продуктов с высоким гликемическим индексом.

У некоторых лекарств возможны побочные эффекты в виде появления воспалительных гнойничков, комедонов.

Чаще всего прыщи на спине — проявления акне, или угревой болезни. В основе этого заболевания лежат:

🟣 генетическая предрасположенность

🟣 нарушение работы сальных желез

🟣 нарушение микробиома кожи

🟣 преобладание бактерий cutibacteria acnes

Как избавиться от прыщей на спине?

❗️Обратите внимание, есть ли факторы, которые могли способствовать их появлению? Попробуйте исключить их на время.

❗️Принимайте душ два раза в день с тёплой или прохладной водой (о горячей лучше забыть), а также после тренировки или если вы просто вспотели.

❗️Когда моете голову, старайтесь, чтобы шампунь, кондиционер или бальзам не стекали по плечам и лопаткам (такие средства могут раздражать кожу и забивать поры).

❗️Правильно очищайте кожу. Используйте синдеты — щадящие очищающие средства в виде геля или крема, которые не повреждают липидный слой и имеют pH 5,5–7. Дополнительно можно использовать очищающие средства с салициловой, гликолевой или другими AHA‑кислотами, бензоилпероксидом.

Будьте осторожны: возможно раздражение кожи.

❗️Не пользуйтесь мочалками.

❗️Не выдавливайте прыщи!

❗️Не наносите жирные средства для ухода за телом на места с высыпаниями. Используйте лёгкие по текстуре увлажняющие продукты (молочко, лосьоны, гель-кремы).

❗️Носите свободную одежду из натуральных тканей. Переодевайтесь, если вспотели.

❗️Сделайте высокую или короткую причёску, чтобы убрать спадающие волосы.

❗️Если замечаете, что после употребления фастфуда, шоколада или молока высыпаний становится больше, постарайтесь снизить количество этих продуктов.

Проанализируйте лекарства, которые вы принимаете. Если высыпания значатся в списке побочных эффектов, посоветуйтесь с лечащим врачом. Возможно, он подберёт альтернативный препарат.

Не забывайте про достаточное количество сна, прогулки на свежем воздухе и умеренную физическую активность — они помогают снизить тревогу и лучше справляться со стрессами.

Если вы чувствуете, что во время тревоги появляется потребность в выдавливании прыщиков, не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам