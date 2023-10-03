Что делать с прыщами на спине? Врач-дерматолог о том, отчего они бывают и как от них избавиться

Высыпания на спине могут быть из-за внешних факторов:
🔘 трение и раздражение кожи в этой области (например, при ношении рюкзака, шерстяной или синтетической одежды, соприкосновении с сидением в машине),
🔘 жаркая погода,
приём горячих ванн, посещение бань и саун,
🔘использование жирного крема, масел или лосьонов для тела, бальзама или кондиционера для волос,
🔘 очищение кожи агрессивными методами: мочалками, щётками, скрабами и гелями «до скрипа».
🔜 Также высыпания могут усилиться при курении, в период стресса, иногда — при употреблении молочных продуктов и продуктов с высоким гликемическим индексом.
У некоторых лекарств возможны побочные эффекты в виде появления воспалительных гнойничков, комедонов.
Чаще всего прыщи на спине — проявления акне, или угревой болезни. В основе этого заболевания лежат:
🟣 генетическая предрасположенность
🟣 нарушение работы сальных желез
🟣 нарушение микробиома кожи
🟣 преобладание бактерий cutibacteria acnes
Как избавиться от прыщей на спине?
❗️Обратите внимание, есть ли факторы, которые могли способствовать их появлению? Попробуйте исключить их на время.
❗️Принимайте душ два раза в день с тёплой или прохладной водой (о горячей лучше забыть), а также после тренировки или если вы просто вспотели.
❗️Когда моете голову, старайтесь, чтобы шампунь, кондиционер или бальзам не стекали по плечам и лопаткам (такие средства могут раздражать кожу и забивать поры).
❗️Правильно очищайте кожу. Используйте синдеты — щадящие очищающие средства в виде геля или крема, которые не повреждают липидный слой и имеют pH 5,5–7. Дополнительно можно использовать очищающие средства с салициловой, гликолевой или другими AHA‑кислотами, бензоилпероксидом.
Будьте осторожны: возможно раздражение кожи.
❗️Не пользуйтесь мочалками.
❗️Не выдавливайте прыщи!
❗️Не наносите жирные средства для ухода за телом на места с высыпаниями. Используйте лёгкие по текстуре увлажняющие продукты (молочко, лосьоны, гель-кремы).
❗️Носите свободную одежду из натуральных тканей. Переодевайтесь, если вспотели.
❗️Сделайте высокую или короткую причёску, чтобы убрать спадающие волосы.
❗️Если замечаете, что после употребления фастфуда, шоколада или молока высыпаний становится больше, постарайтесь снизить количество этих продуктов.
Проанализируйте лекарства, которые вы принимаете. Если высыпания значатся в списке побочных эффектов, посоветуйтесь с лечащим врачом. Возможно, он подберёт альтернативный препарат.
Не забывайте про достаточное количество сна, прогулки на свежем воздухе и умеренную физическую активность — они помогают снизить тревогу и лучше справляться со стрессами.
Если вы чувствуете, что во время тревоги появляется потребность в выдавливании прыщиков, не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам
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