Что делать со стрессом и тревогой. Советы психолога

Мы живём в такое время, когда стрессовых факторов избежать нельзя. Да, они были всегда, но в последнее время их количество (и качество) изменилось не в лучшую сторону. Поэтому «избавиться от стресса», увы, не получится. Важный пост с советами бухгалтерам от психолога DocMed Ольги Викторовой.

Что мы можем сделать?

▪️ Не пытайтесь контролировать мышление и эмоции, направляя их на позитив. Признайте свою боль и переживания.

Резко выдохните, вдохните и представьте, что внутри вас есть место для этого. Вы больше, чем эта мысль, тревога или страх. На выдохе отпускайте напряжение.

▪️Отследите свои мысли. Проговорите или запишите каждую мысль, что приходит в голову. Да, они появляются, и они есть у каждого человека — это нормально.

Скорее всего мозг беспокоится обо всем на свете и пытается найти решение всех проблем.

▪️ Расширьте фокус внимания. Опишите факты происходящего в реальности, не додумывайте ситуацию. Факты — это то, что объективно существует и произошло. Их гораздо меньше, чем мыслей, верно?

▪️ Спросите себя: что подвластно мне, а что нет? Проанализируйте, на что вы можете повлиять, а на что нет. Скажите «да» тому, на что повлиять нельзя. Дышите, как в первом пункте.

▪️ Вспомните свой реальный опыт, если он есть. Опыт — не истории других людей о чем-то, а ваша реальная жизнь. О чем говорит ваш реальный опыт?

💔 Не боритесь с самим собой, примите свои переживания и мысли. Отнеситесь к себе с состраданием, как отнеслись бы к самому дорогому человеку на земле. Скажите себе слова любви и поддержки.

У вас всегда есть выбор, что делать с тем, что вы имеете.