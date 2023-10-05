Метеозависимость. Как погода влияет на наше самочувствие

Про то, как погода влияет и влияет ли в принципе на самочувствие, рассказывает пользователям «Клерк» терапевт DocMed Георгий Каевицер.

Феномен метеозависимости (weather sensitivity) — это комплекс симптомов, характеризующийся слабостью, головной и суставной болью, скачками артериального давления, ощущением «плохого» самочувствия.

В 2017 году провели масштабное ретроспективное исследование, согласно которому не было выявлено никакой связи между изменениями погоды и болями, ассоциированными с ними (Jena et al., 2017).

В более раннем обзоре авторы, изучая пациентов с ревматоидным артритом, пришли к выводу, что связи между метеорологическими факторами и усилением болей на их фоне нет, а приписываемое влияние — лишь когнитивная ошибка (Smedslund & Hagen, 2011).

💁‍♀️С другой стороны, согласно исследованию 2021 года (Kazuhiro et al., 2021), метеозависимость значительно влияла на качество жизни людей, страдающих фибромиалгией (64 испытуемых).

💁‍♀️Точно известно, что погодные факторы могут влиять на течение некоторых заболеваний.

💁‍♀️В холодную погоду могут возникать некоторые виды головной боли. Также холод может провоцировать приступы астмы, стенокардии и боли при синдроме Рейно.

💁‍♀️В жаркую погоду может обостряться проявление рассеянного склероза. Яркое солнце, как и любой яркий световой источник, может усугублять течение приступа мигрени.

В периоды низкой инсоляции люди с сезонным аффективным расстройством могут испытывать ухудшение своего психологического состояния.

Мировое медицинское сообщество имеет большое количество данных, свидетельствующих в пользу скорее отсутствия феномена метеозависимости, при этом не отрицается влияние погодных факторов на течение отдельных заболеваний.

Если ваша головная боль часто кажется связанной с переменой погоды — это хороший повод обратиться к врачу за консультацией.