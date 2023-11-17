Антивирусное дыхание и другие чудеса. Помогут ли «хуги» и сода

Стоит ли верить всему, что пересылают нам в мессенджерах друзья и родные на тему здоровья и невероятных способов исцеления, расскажет клеркам терапевт DocMed Георгий Каевицер.

Многим из нас родственники, друзья или коллеги хотя бы раз в жизни делали пересылку в мессенджере, делясь сакральными знаниями, доставшимися им каким-то тайным способом или от какого-то очень знающего человека.

Нам тоже досталась такая тайна, которая всё ещё гуляет по WhatsApp с начала ковидной эры. И посвящена она волшебному лечению COVID-19 и других вирусных заболеваний.

👀 Но доктор, ведь они не заболели!

Возвращаясь к научной картине мира, мы видим, что по данным Q. Ma et al, 2021, доля бессимптомно болевших людей, которым был подтвержден COVID-19, составляет в среднем 40,5% (а вообще среди протестированных — до 4,52%). И вот феномен «не заболели» уже не кажется таким невероятным чудом.

Коварный прячущийся вирус существует?

Автор сообщения заявляет о возможности риновирусов «прятаться» и потом «реактивироваться» на фоне стрессовых факторов. И от этого якобы должен помочь «антигайморитный» способ дыхания.

Конечно, существуют данные о длительном бессимптомном выделительстве риновирусов среди некоторого процента переболевших, но оно обычно не превышает 4 недель. А так называемая «реактивация» просто объясняется реинфекцией.

🕔 Песня про пять минут

Эффективность своего способа дыхания и многое другое автор аргументирует тем, что вирус обновляется каждые пять минут, а «антивирусное» дыхание позволяет изгнать его.

Немного занудства:

время одного полного цикла воспроизведения SARS-CoV-2 — около 7-8 часов,

вирусы не выходят одновременно, а одна клетка может произвести за один цикл до 10 тысяч копий вируса,

копии SARS-CoV-2 выходят постоянно на пике инфекции.

🤷🏻‍♀️ Нетрудно догадаться, что 5 минут — цифра взятая с потолка.

🌬Волшебное антивирусное дыхание

Действительно, какое-то количество вирусных частиц покидает человека с микроскопическими капельками аэрозоля.

Но большая часть остается внутри тканей дыхательных путей, поэтому каким образом с помощью «вентилирования» легких они должны изгнаться — большая загадка.

Ну а сода? Она поможет?

Действительно, боль в горле потенциально может исчезнуть на какое-то время при подобном методе лечения. Но никаких вирицидных свойств у соды никогда не обнаруживалось. Кроме того, автор допускает те же фактические ошибки, что и с «вентиляцией» легких.

Неужели и от кашля дыхание не спасает?

Автор при кашле рекомендует «хуги» — форсированные, толчкообразные дыхательные движения. Как гимнастика подобное дыхание, наверное, имеет право на существование, но лечебным его не назвать: резкие движения и сильный поток воздуха могут дополнительно ухудшать субъективное ощущение кашля или провоцировать его.

Так что же тогда делать?

Врачам уже известны эффективные способы профилактики и лечения COVID-19, гриппа или любого другого ОРВИ: это вакцинация, ношение и регулярная замена масок, избегание контактов с инфекционными больными и гигиена рук 🤗