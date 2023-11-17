Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
DocDeti_DocMed_DocDent
Медицина

Антивирусное дыхание и другие чудеса. Помогут ли «хуги» и сода

Стоит ли верить всему, что пересылают нам в мессенджерах друзья и родные на тему здоровья и невероятных способов исцеления, расскажет клеркам терапевт DocMed Георгий Каевицер.
25
Антивирусное дыхание и другие чудеса. Помогут ли «хуги» и сода
Картинку сделал Kandinsky 2.2

Многим из нас родственники, друзья или коллеги хотя бы раз в жизни делали пересылку в мессенджере, делясь сакральными знаниями, доставшимися им каким-то тайным способом или от какого-то очень знающего человека.

Нам тоже досталась такая тайна, которая всё ещё гуляет по WhatsApp с начала ковидной эры. И посвящена она волшебному лечению COVID-19 и других вирусных заболеваний.

👀 Но доктор, ведь они не заболели!

Возвращаясь к научной картине мира, мы видим, что по данным Q. Ma et al, 2021, доля бессимптомно болевших людей, которым был подтвержден COVID-19, составляет в среднем 40,5% (а вообще среди протестированных — до 4,52%). И вот феномен «не заболели» уже не кажется таким невероятным чудом.

Коварный прячущийся вирус существует?

Автор сообщения заявляет о возможности риновирусов «прятаться» и потом «реактивироваться» на фоне стрессовых факторов. И от этого якобы должен помочь «антигайморитный» способ дыхания.

Конечно, существуют данные о длительном бессимптомном выделительстве риновирусов среди некоторого процента переболевших, но оно обычно не превышает 4 недель. А так называемая «реактивация» просто объясняется реинфекцией.

🕔 Песня про пять минут

Эффективность своего способа дыхания и многое другое автор аргументирует тем, что вирус обновляется каждые пять минут, а «антивирусное» дыхание позволяет изгнать его.

Немного занудства:

  • время одного полного цикла воспроизведения SARS-CoV-2 — около 7-8 часов,

  • вирусы не выходят одновременно, а одна клетка может произвести за один цикл до 10 тысяч копий вируса,

  • копии SARS-CoV-2 выходят постоянно на пике инфекции.

🤷🏻‍♀️ Нетрудно догадаться, что 5 минут — цифра взятая с потолка.

🌬Волшебное антивирусное дыхание

Действительно, какое-то количество вирусных частиц покидает человека с микроскопическими капельками аэрозоля.

Но большая часть остается внутри тканей дыхательных путей, поэтому каким образом с помощью «вентилирования» легких они должны изгнаться — большая загадка.

Ну а сода? Она поможет?

Действительно, боль в горле потенциально может исчезнуть на какое-то время при подобном методе лечения. Но никаких вирицидных свойств у соды никогда не обнаруживалось. Кроме того, автор допускает те же фактические ошибки, что и с «вентиляцией» легких.

Неужели и от кашля дыхание не спасает?

Автор при кашле рекомендует «хуги» — форсированные, толчкообразные дыхательные движения. Как гимнастика подобное дыхание, наверное, имеет право на существование, но лечебным его не назвать: резкие движения и сильный поток воздуха могут дополнительно ухудшать субъективное ощущение кашля или провоцировать его.

Так что же тогда делать?

Врачам уже известны эффективные способы профилактики и лечения COVID-19, гриппа или любого другого ОРВИ: это вакцинация, ношение и регулярная замена масок, избегание контактов с инфекционными больными и гигиена рук 🤗

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Бесплатно с НДФЛ

    Что поменяется в уплате НДФЛ и уведомлениях с 2024 года: таблица с новыми сроками

    С 2024 года платить НДФЛ надо будет два раза в месяц, сдавать уведомления – тоже два раза в месяц.

    Что поменяется в уплате НДФЛ и уведомлениях с 2024 года: таблица с новыми сроками
    5
    1,5 тыс.
    Воинский учет

    🎓Вебинар. Воинский учет: последние новости + образцы документов. 29 ноября в 15:00 мск!

    Воинский учет ужесточается. Грядут изменения и новые инструкции. Сделайте весь пакет документов по воинскому учету и обезопасьте себя и свой бизнес от огромных штрафов.

    204

    Вакансии

     Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
    Логотип Клерк
    Клерк
    ФСБУ

    Какие ФСБУ будут действовать в 2024 году

    С нового года в копилку правил ведения бухгалтерского учета добавится новый ФСБУ. И уже есть еще один, но пока применять его необязательно.

    Какие ФСБУ будут действовать в 2024 году
    18
    Мошенничество

    Новый вид мошенничества: курсы для финансовых аналитиков

    В России мошенники начали использовать новую схему обмана, в рамках которой соискателям работы предлагается пройти бесплатные «курсы» по торговле на финансовых рынках для позиции аналитика.

    35

    Профессиональная
    переподготовка

    5     Официальный диплом с занесением в госреестр Рособрнадзора
    Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    Бухгалтеры

    3 факта о близнецах. Найдите на картинках пять отличий

    Пятничное задание для бухгалтеров. Задание по напряжению мозга внутри.

    3 факта о близнецах. Найдите на картинках пять отличий
    3
    54
    Логотип nlukina
    nlukina
    Общество

    Легко купить, но сложно починить. С китайскими автомобилями начались проблемы

    У новых машин из КНР в России возникли проблемы с запчастями. В продаже часто нет необходимыми запчастей, комплектующие идут из Китая долго, а некоторые детали вообще не поддаются ремонту. Кто катается на китайце, поделитесь своим опытом.

    Легко купить, но сложно починить. С китайскими автомобилями начались проблемы
    11
    95

    Коллекции

    17
    Подборки онлайн-курсов, вебинаров и инструкций
    Логотип Академия «Регламент»
    Академия «Регламент»
    Бухгалтерский учет

    Что такое справедливая стоимость в бухгалтерском учете

    Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, что такое справедливая стоимость и чем она отличается от рыночной.

    Что такое справедливая стоимость в бухгалтерском учете
    59
    Реквизиты первички

    Какие две даты обязательно должны быть в электронной первичке

    Каждый факт хозяйственной жизни компании оформляют первичным учетным документом. Он может быть электронным, и там обязательно должна быть дата.

    101

    Резюме

     Проверенная база резюме бухгалтеров и финансистов Создать резюме
    Логотип АлексейМошкин
    АлексейМошкин
    УСН

    Хотите платить в 6 раз меньше? Налоговые льготы для бизнеса в Пермском крае

    Конец года — идеальное время для налогового планирования. Есть возможность подать заявление на применение специальных налоговых режимов, изменить объект налогообложения, запланировать новые инструменты для легального снижения налоговой нагрузки. В статье рассказываю о налоговых льготах для бизнеса в Пермском крае.

    Хотите платить в 6 раз меньше? Налоговые льготы для бизнеса в Пермском крае
    7
    Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
    Первая Экспертная Бухгалтерия
    Трудовые отношения

    Как оформить работу с удаленными сотрудниками

    Какой договор лучше заключить — трудовой или ГПХ? Должны ли руководители обеспечить удаленщиков ноутбуками и другим необходимым для работы оборудованиям? Что считается прогулом при дистанционной работе? Как считать НДФЛ и взносы? Ответы на эти и другие частые вопросы о трудоустройстве и работе с удаленными сотрудниками — в статье.

    Как оформить работу с удаленными сотрудниками
    37
    Логотип Клерк
    Клерк
    УСН

    Топ-3 важных изменения по УСН в 2024 году, которые ждут бухгалтеров

    Власти готовят поправки в НК и разработали направления налоговой политики на 2 года вперед. Подготовили небольшой обзор для бухгалтеров по УСН.

    Топ-3 важных изменения по УСН в 2024 году, которые ждут бухгалтеров
    1,4 тыс.
    Декларация по налогу на прибыль

    Как считать ежемесячные авансы по налогу на прибыль: таблица

    Организации, у которых доходы в среднем более 15 млн рублей в квартал, должны платить не только ежеквартальные, но и ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль. Их указывают в строках 290 – 310 листа 02 декларации, а также в подразделе 1.2.

    100

    Разборы законов

    1 044
    Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
    Логотип Соппа Кирилл
    Соппа Кирилл
    Дробление бизнеса

    Дробление бизнеса или отмывание денег в промышленных масштабах?

    Разобрали с коллегой странности в делах Блиновских и Чекалиных. Откуда там взялась легализация, которой никогда в налоговых делах не было? В разных кулуарах и гостиных никто не мог внятно объяснить. Между тем все лежит на поверхности. Если понимать как работают бухгалтерские схемы изнутри. Версия с дроблением после видео будет казаться детским лепетом

    42
    Маркетплейсы

    Коды ОКВЭД для торговли на маркетплейсе

    ОКВЭД для маркетплейсов выбирают из Общероссийского классификатора кодов ОК 029-2014. Что по закону считается торговлей через маркетплейсы и в какой группе искать нужный код?

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    438

    Онлайн-курсы

    49
    Опытом делятся эксперты-практики, без воды
    Логотип Наталья Горячая
    Наталья Горячая
    Законопроекты

    Условия труда таковы, что работники стали психами, поэтому нужно сократить рабочий день

    Давление на психическое и моральное состояние работников настолько велико, что это не может положительно сказываться на работоспособности человека.

    Условия труда таковы, что работники стали психами, поэтому нужно сократить рабочий день
    100
    Бухгалтеры

    💥Мы выложили бесплатную запись прошлой конференции. Забирайте в закладки и применяйте в работе

    Смотрите запись и узнайте, как вести бухгалтерский и налоговый учет по актуальным требованиям! Что-то осталось неясным? Готовьте свои вопросы экспертам, они ответят на очередной конференции, которая пройдет уже 5 декабря в Москве!

    5
    421

    Курсы повышения
    квалификации

    20     Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Медицина

    Антивирусное дыхание и другие чудеса. Помогут ли «хуги» и сода

    Стоит ли верить всему, что пересылают нам в мессенджерах друзья и родные на тему здоровья и невероятных способов исцеления, расскажет клеркам терапевт DocMed Георгий Каевицер.

    Антивирусное дыхание и другие чудеса. Помогут ли «хуги» и сода
    25
    Банки

    Клиентка банка по ошибке перевела 1 млн рублей незнакомцу

    Банк отказался отменить ошибочный перевод, поскольку получатель уже снял все средства с карты.

    238

    Консультации

    Безлимитная линия, ответы в течение 24 часов Подключить
    НДС

    Всегда ли не нужна транспортная накладная для вычета НДС у покупателя

    Принято обоснованно считать, что в вычете НДС из-за отсутствия транспортной накладной покупателю не откажут. Но имейте в виду, что эту удобную позицию не стоит применять ко всем ситуациям с доставкой грузов.

    Иллюстрация: freepik/freepik
    1
    563
    Интернет и IT

    На Госуслугах может появиться информация о сим-картах

    Абоненты в личном кабинете на Госуслугах смогут отслеживать свои номера и заблокировать сим-карту, если она больше не нужна или была оформлена на другое лицо.

    13
    291

    Мини-курсы

    257
    Короткие видео на самые актуальные темы