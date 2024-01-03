Как долго можно хранить оливье? Бухгалтер, проверь холодильник

Оливьешечка утречком 1, 2 и даже 3 января — что может быть прекраснее?😍 Рассказывает клеркам про хранение салатов диетолог DocMed Мария Герасимова.

Однако на слуху возмутительная информация о том, что есть новогодние салаты и холодцы так долго, как мы привыкли, опасно.

😩К сожалению, так и есть: это официальные рекомендации Роспотребнадзора по пищевой безопасности, которые чётко регламентируют сроки и условия хранения готовых блюд.

Например, салаты, традиционные любимчики новогоднего стола:

🥗 очень прихотливы к условиям хранения — только в холодильнике, при температуре от +2 до +6°С

🥗 большинство салатов хранятся до 18 часов без заправки и 12 часов после заправки. Именно поэтому рекомендуется заправлять салаты непосредственно перед подачей на стол.

Салаты из маринованных, солёных, квашеных овощей — 36 часов.

🙅‍♀️При несоблюдении сроков и условий хранения нет гарантий, что бактерии не перейдут на сторону зла и — привет, острое пищевое отравление.

А что с остальными блюдами?

И тут никакой надежды:

💁холодец/заливное — срок хранения до 12 ч

💁овощи и гарниры — 12-18 ч

💁приготовленные мясо, птица, яйца — 24-36 ч

💁готовые соусы и заправки — до 48 ч

🙅Да, мы ели в детстве иначе, но ошибка выжившего — страшнейшее когнитивное искажение.

Будьте особенно осторожны в отношении детей, беременных и пожилых.

Всем вкусного и безопасного новогоднего застолья!💜