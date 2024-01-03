Как долго можно хранить оливье? Бухгалтер, проверь холодильник

Однако на слуху возмутительная информация о том, что есть новогодние салаты и холодцы так долго, как мы привыкли, опасно.
😩К сожалению, так и есть: это официальные рекомендации Роспотребнадзора по пищевой безопасности, которые чётко регламентируют сроки и условия хранения готовых блюд.
Например, салаты, традиционные любимчики новогоднего стола:
🥗 очень прихотливы к условиям хранения — только в холодильнике, при температуре от +2 до +6°С
🥗 большинство салатов хранятся до 18 часов без заправки и 12 часов после заправки. Именно поэтому рекомендуется заправлять салаты непосредственно перед подачей на стол.
Салаты из маринованных, солёных, квашеных овощей — 36 часов.
🙅♀️При несоблюдении сроков и условий хранения нет гарантий, что бактерии не перейдут на сторону зла и — привет, острое пищевое отравление.
А что с остальными блюдами?
И тут никакой надежды:
💁холодец/заливное — срок хранения до 12 ч
💁овощи и гарниры — 12-18 ч
💁приготовленные мясо, птица, яйца — 24-36 ч
💁готовые соусы и заправки — до 48 ч
🙅Да, мы ели в детстве иначе, но ошибка выжившего — страшнейшее когнитивное искажение.
Будьте особенно осторожны в отношении детей, беременных и пожилых.
Всем вкусного и безопасного новогоднего застолья!💜
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