Заболело горло, бухгалтер? Три подхода к симптоматическому лечению

Что делать, если боль в горле не убирается ибупрофеном и парацетамолом, рассказывает терапевт DocMed Римма Попова.

Есть три подхода к симптоматическому лечению боли в горле:

системные оральные анальгетики (таблетки),

местная терапия,

факторы окружающей среды.

❗️Мы не воздействуем на причину фарингита (чаще всего это вирус), а лишь облегчаем симптоматику

Системные — это НПВП (ибупрофен, напроксен, мелоксикам и другие) и парацетамол. Они действуют не очень долго (до 2-6 часов), но при этом устраняют сопутствующие симптомы, которые могут сопровождать боль в горле (лихорадка, головная боль).

*по данным рандомизированных исследований, НПВП несколько эффективнее парацетамола в отношении обезболивающего эффекта боли в горле

💊Начинают обычно с минимальной дозы, которую можно нарастить в зависимости от эффекта. Но здесь кроется ловушка: часто эффект не достигается, потому что используют недостаточную дозу. Например, ибупрофен используют в дозировке 200 мг, а это детская доза.

💁‍♀️Как правильно: можно применять 400-800 мг ибупрофена 2-3 раза в сутки. (максимальная суточная доза — 3200 мг). Вероятнее всего, этих доз в сочетании с местной терапией будет хватать для качественного обезболивания.

Преимущества местной терапии:

локальное воздействие,

минимальный системный эффект,

быстрое начало действия.

❗️Нет доказательств, что конкретный леденец или спрей более эффективен, чем все остальные. Выбор зависит от доступности средств и ваших предпочтений.

Леденцы считаются эффективными за счёт более длительного контакта со слизистой в отличие от спреев и полосканий. Плюс в леденцах, таблетках от боли в горле могут содержаться анестетики (лидокаин), отвлекающие вещества (ментол) или НПВС.

Ещё один вариант местной терапии — холодное и теплое. Здесь тоже нет универсальной рекомендации: кому-то будет комфортно съесть мороженое при боли в горле, а кому-то даже думать об этом не хочется, но ему становится легче от тёплого бульона или чая с медом. То и другое можно, главное — ориентируйтесь на собственные ощущения.

Факторы окружающей среды обычно недооцениваются, хотя это важно.

💦Нормализация микроклимата (влажность 40-60%) — занудная, но действующая рекомендация. Болеть гораздо комфортнее при нормальной влажности в помещении: так слизистые не будут пересыхать и причинять дополнительный дискомфорт.

🚭Также желательно избегать курения, в том числе пассивного

Если же терпеть боль в горле невозможно и она не купируется ни местными, ни системными средствами в течение 3-4 дней — обратитесь к терапевту, ЛОРу, будем разбираться 🤗

Помните, что боль в горле — явление временное. Отложите дела, проявите больше внимания и заботы о себе, и всё обязательно пройдёт!