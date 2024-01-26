Сухой кашель — ответы на частые вопросы. Как лечить и надо ли «увлажнять» такой кашель?

Бухгалтеры, забирайте в закладки. Сухой кашель — это тот кашель, который не сопровождается отделением мокроты.

Причины появления сухого кашля разнообразны:

*️⃣ Вирусные инфекции.

Разнообразные вирусы могут иметь разные механизмы сухого кашля: насморк и стекающие по горлу сопли, ларингит, трахеит, обструктивный бронхит.

*️⃣Бактериальные, например, коклюш, паракоклюш, микоплазма.

*️⃣ Хронические заболевания, например, бронхиальная астма.

*️⃣ Приём некоторых лекарств .

*️⃣ Вдыхание раздражающих веществ.

*️⃣ Разные внелёгочные причины — от психогенного кашля до рефлюкса.

Почему не надо «увлажнять» кашель?

Есть мнение, что сухой кашель нужно перевести в «мокрый», то есть влажный, и только тогда он пройдёт. Но это не так: далеко не всегда выполняется последовательность «сухой кашель — влажный кашель — никакой кашель». Так может происходить при ОРВИ, но многие другие болезни начинаются и заканчиваются сухим кашлем.

Как тогда лечить?

Необходимо разобраться, какая причина вызвала сухой кашель, и лечить (или не лечить) эту причину.

К примеру, ларингит у маленьких детей может требовать ингаляций, коклюш — антибиотиков, а психогенный кашель — психотерапии, но не лекарств.

А при большинстве ОРВИ как сухой, так и влажный кашель, пройдут самостоятельно.

📎 Важно: если кашель (и сухой, и влажный) сохраняется дольше четырёх недель — обязательно нужен осмотр врача. Если причина кашля не очевидна (а на ОРВИ не похоже) — можно и нужно прийти к врачу раньше.

Как можно помочь до осмотра врача и установки диагноза?

❤️ Прохладный влажный воздух.

Излишне жаркий и сухой микроклимат может пересушивать слизистые и усиливать кашель.

❤️ Достаточное питье.

Это поможет уменьшить неприятные ощущения от кашля.

Леденцы: работают схожим образом. Детям до 5 лет лучше предлагать леденцы на палочке, чтобы они не поперхнулись.

❤️ Мёд.

Есть данные, что небольшое количество мёда перед сном снижает интенсивность кашля. Напоминаем, что мёд нельзя детям младше года.

Интересный факт: не всякий кашель — патология. Исследования говорят, что кашлять до 11 раз в сутки — нормально!