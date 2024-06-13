Нужно ли мыть яйца и бананы? Рассказывает бухгалтерам врач

Про фрукты и овощи
На поверхности яблока или кожуре банана могут находиться бактерии, которым не стоит проникать внутрь. Так что если есть риск, что ребенок оближет пальцы, которыми держал кожуру, или возьмет в рот черенок яблока, лучше вымыть фрукты полностью.
Максимально снизить вероятность попадания инфекции можно, если съесть банан, не дотрагиваясь до его мякоти, и сразу помыть руки.
Специальные средства или мыло можно отложить — для фрукта или овоща достаточно простой воды.
А что с другими продуктами?
Яйца и мясо содержат на поверхности бактерии, которые при мытье с брызгами воды распространяются по кухне, и тогда появляется опасность заражения через эти брызги.
А вот при достаточной термической обработке риск заразиться стремится к нулю, поэтому мыть яйца и мясо перед приготовлением не нужно.
Мойте фрукты, не мойте мясо, не облизывайте грязные продукты и будьте здоровы!
Комментарии4
Для фрукта и овоща достаточно простой воды? Вы видели, как раскладывают эти фрукты и овощи? Полно прекрасных средств для мытья и фруктов и детской посуды. А что можно отмыть простой водой? Песок? И это врач.
а где в статье Вы увидели что это врач советует?
Угу. Конечно. Щаззззз
из описания аффтара...
Боже, да случись элементарно палец порезать, я бы ещё подумал бы можно ли к ним обратиться помочь элементарно бинт намотать!