Нужно ли мыть яйца и бананы? Рассказывает бухгалтерам врач

В новостях вирусятся истории про необычных шопоголиков. Они начали массово облизывать яйца в надежде заразиться кишечной инфекцией и получить денежные выплаты. Облизывать яйца не рекомендуют ни врачи, ни владелец магазина, а мы разберём другой вопрос — нужно ли продукты мыть?

Про фрукты и овощи

На поверхности яблока или кожуре банана могут находиться бактерии, которым не стоит проникать внутрь. Так что если есть риск, что ребенок оближет пальцы, которыми держал кожуру, или возьмет в рот черенок яблока, лучше вымыть фрукты полностью.

Максимально снизить вероятность попадания инфекции можно, если съесть банан, не дотрагиваясь до его мякоти, и сразу помыть руки.

Специальные средства или мыло можно отложить — для фрукта или овоща достаточно простой воды.

А что с другими продуктами?

Яйца и мясо содержат на поверхности бактерии, которые при мытье с брызгами воды распространяются по кухне, и тогда появляется опасность заражения через эти брызги.

А вот при достаточной термической обработке риск заразиться стремится к нулю, поэтому мыть яйца и мясо перед приготовлением не нужно.

Мойте фрукты, не мойте мясо, не облизывайте грязные продукты и будьте здоровы!