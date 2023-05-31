Откройте для себя мир Клерк.конференций: новый взгляд на офлайн мероприятия!

И снова здравствуйте) Давненько меня не было здесь) Давайте ка знакомиться заново, ибо изменений предостаточно, ну начну с того, что зовут меня Евгения Пересадина и теперь я руководитель Event направления в Клерк, уверена, вы уже слышали о Клерк.Конференциях, но позвольте рассказать вам об этом подробнее и поделиться нашим увлекательным опытом.

Что такое Клерк.Конференции?

Клерк существует уже более 20 лет и всегда стремится к новым вызовам. В августе 2023 года мы решили сделать шаг за пределы привычного формата и организовать нашу первую оффлайн Клерк.Конференцию в Краснодаре — городе, где находится наш головной офис. Мы знали, что обладаем опытом в организации онлайн-мероприятий, но как обстоят дела с офлайн?

И вот 12 сентября 2023 года ПОЛУЧИЛОСЬ!!! С первого раза (отсылка на мем) Мы не просто собрали аудиторию — мы создали событие, которое запомнится надолго! Более 150 бухгалтеров, главных бухгалтеров и собственников бизнеса собрались в отеле Мариотт Краснодар, а еще более 100 человек присоединились к нам онлайн. Это было поистине «ВАУ» мероприятие!

Почему это важно?

На конференции мы обсудили важные темы, такие как поправки к законам и сдача отчетности, штрафы, решения, обсуждения. Участники были в восторге от того, что такое масштабное событие прошло в Краснодаре. Наши партнеры смогли встретиться с целевой аудиторией, услышать их проблемы и предложить решения. В этот момент мы поняли, что открыли для себя новый, перспективный формат взаимодействия.

Успехи и вызовы

На сегодняшний день мы уже провели V масштабных, успешных оффлайн конференций. И это только начало! В следующих постах я поделюсь с вами нашими успехами, факапами (они конечно же тоже были) и тем, что ждет нас впереди.

Ваше мнение имеет значение!

А вы были на наших конференциях? Нам важно знать, что вам понравилось, а что можно улучшить. Ваши отзывы помогут нам сделать мероприятия еще более интересными и полезными!

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном и информативном путешествии! Следите за новостями Клерк.конференций (подписавшись на меня). Мы готовы к новым вызовам и достижениям, и вместе с вами создадим уникальный опыт для всех участников уже на конференции в декабре!

С нетерпением ждем ваших комментариев и предложений и до новых встреч!