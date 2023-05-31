Подготовка к VI Всероссийской Клерк.Конференции: за кулисами организации

Добрый день! Я рада снова приветствовать вас на своей странице, где рассказываю о наших Клерк.Конференциях.

Сегодня я продолжу серию постов о подготовке к предстоящей VI Всероссийской Клерк.Конференции, которая пройдет 5-6 декабря в Москве.

За свою жизнь я посетила множество мероприятий, форумов и конференций, и до прихода в Клерк никогда не задумывалась о «внутрянке» и «изнанке» процесса подготовки. Но с тех пор я поняла, что высшая оценка посетителей конференции — это незамеченные внутренние тонкости. Идеального не бывает, но задача организатора — стремиться к этому.

Выбор площадки: ключ к успеху

Начнем с площадки проведения. К ней мы предъявляем множество требований: место, транспортная доступность, вместимость, удобство расположения посетителей в зале (отсутствие колонн, закрывающих обзор на сцену), зоны для обеда и кофе-брейков, место для регистрации и многое другое.

Мы проработали более 60 площадок (да-да, 60!) прежде чем нашли ту самую, идеальную для нашей конференции. И это… барабанная дробь… NOVOTEL MOSCOW CITY!

Этот отель находится на Пресненской набережной, 2, и мы арендуем все конференц-пространство. Почему? Потому что нас будет 300 человек (а точнее — вас, дорогие участники)! Площадка расположена всего в одной минуте от метро, что делает ее самой удобной по транспортной доступности. И, конечно, наличие парковки — это настоящая роскошь для наших гостей.

Комфорт и забота об участниках/посетителях

Что же внутри? Мы подготовили две стойки регистрации, чтобы вы могли быстрее начать наслаждаться ароматным кофе, а не стоять в очереди за именным бейджем и пакетом участника (В пакете кстати будет все необходимое: ручка, блокнот, призы и бонусы от партнеров конференции, а также новогодний подарок от Клерк)

После регистрации вас ждет утренний welcome-кофе/чай, фотосессия для профессионального портфолио и просто для души. А затем — начало деловой программы!

Спикеры и темы

Кто спикеры? О чем будем говорить? Все подробности вы можете узнать на лендинге конференции, а я расскажу вам больше уже в четверг. Оставайтесь с нами, впереди много интересного!

До встречи здесь же!