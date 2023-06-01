Несчастный случай на производстве. Что делать работодателю?

Что такое несчастные случаи на производстве, и каков порядок действия работодателя?

Мы, команда Conintel, разрабатывающая систему контроля для промышленных предприятий, разобрались, что такое несчастные случаи, и каков порядок действия.

Что является несчастным случаем?

Несчастный случай (НС) — это событие, в результате которого пострадавшими были получены: телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; отравление; утопление; поражение электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными, в том числе насекомыми и паукообразными; повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов, повлекшие за собой необходимость перевода пострадавших на другую работу, временную или стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть пострадавших.

Несчастный случай на производстве обычно связан с неожиданным событием, которое происходит в рабочей среде и приводит к травме работника. Например, падение, столкновение с объектами, поражение электричеством. Несчастные случаи обычно имеют внешнюю причину, связанную с рабочей средой, оборудованием, несоблюдением безопасности или другими внешними факторами.

Важно отличать НС от болезни. Болезни, связанные с работой, могут развиваться постепенно в результате длительного воздействия вредных условий труда, например, хроническое воздействие шума, вибрации, химических веществ или повышенного уровня стресса. По профессиональным заболеваниям действуют другие правила.

Работодатель обязан расследовать только те случаи, для которых выполняется одновременно два условия: Они произошли с работником или другим лицом, участвующим в производственной деятельности работодателя (ч. 2 ст. 227 ТК);

Травма получена в обстоятельствах, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем или в его интересах (ч. 3 ст. 227 ТК).

Порядок действий при несчастном случае

Порядок действий следующий:

Предоставить первую помощь пострадавшему и доставить его в больницу. Сохранить место происшествия без изменений, если это безопасно для других людей, и не скрывать нарушения в области техники безопасности. Работодатель обязан в течение 24 часов уведомить Фонд социального страхования о случае с застрахованным лицом. В течение суток работодатель должен сообщить о групповых несчастных случаях, тяжелых несчастных случаях или случаях с летальным исходом в Государственную инспекцию труда, прокуратуру и другие соответствующие организации. Если НС переквалифицируется в тяжелый или случай с летальным исходом, работодатель должен уведомить соответствующие органы в течение трех дней. Комиссия по расследованию несчастных случаев формируется индивидуально, и ее состав зависит от характера и обстоятельств происшествия. Работодатель должен выдать приказ о формировании комиссии незамедлительно после несчастного случая, соответствуя своим правилам делопроизводства.

В приказе о создании комиссии по расследованию несчастных случаев должно быть указано следующее:

Состав комиссии: число членов должно быть нечетным и не менее трех человек, чтобы принимать решения большинством голосов при разногласиях. Требования к составу комиссии указаны в статье 229 Трудового кодекса и разделе II Приказа от 20.04.2022 № 223н. Задачи и требования к результатам работы комиссии. Сроки, в течение которых должно быть проведено расследование. Другие вопросы, связанные с решением работодателя.

С 1 сентября 2022 года разрешено изменять состав комиссии после ее утверждения в случае, если один из членов уклоняется от участия или был уволен. Это обеспечивает объективность расследования.

При формировании комиссии необходимо учитывать профессиональные навыки и компетенции ее членов, а также рекомендуется включать представителей профсоюза или других заинтересованных сторон для прозрачности процесса.

Комиссия имеет цель выявить причины и обстоятельства происшедшего, а также разработать меры по предотвращению подобных случаев в будущем. Результаты работы комиссии должны быть оформлены в заключение, содержащее выводы и рекомендации по обеспечению безопасности труда.

Комиссия имеет право на доступ к информации, документам и свидетелям, необходимым для расследования. Работодатель обязан предоставить всю необходимую информацию и содействовать работе комиссии.

Результаты работы комиссии становятся основой для принятия мер по обеспечению безопасности труда и защите работников. Формирование и работа комиссии играют важную роль в создании безопасных условий труда и защите прав работников.

Комиссия по расследованию несчастных случаев выполняет следующие задачи в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 229.2):

Установление обстоятельств и причин НС. Комиссия исследует происшествие, собирает свидетельские показания и изучает документацию для определения хронологии и факторов, приведших к нему. Выявление лиц, нарушивших требования охраны труда. Комиссия анализирует информацию и доказательства, чтобы определить ответственность за нарушение правил безопасности и охраны труда, приведших к несчастному случаю. Подготовка предложений по предотвращению подобных несчастных случаев. Комиссия разрабатывает рекомендации и меры для устранения причин несчастного случая и предотвращения будущих инцидентов. Определение связи действий пострадавшего с работодателем. Комиссия анализирует связь между действиями пострадавшего и его трудовыми или законными отношениями с работодателем, чтобы определить, насколько происшествие связано с производственной деятельностью. Определение органа, ответственного за учет несчастного случая. Комиссия определяет, какой орган будет отвечать за учет и статистику несчастных случаев согласно законодательству. Квалификация несчастного случая. Комиссия определяет, связан ли несчастный случай с производством или нет. Определение степени вины пострадавшего. Если неосторожность пострадавшего была одной из причин несчастного случая, комиссия определяет процентную долю его вины, которая учитывается при определении страховых выплат.

Финансирование работы комиссии, включая оплату испытаний и услуг экспертов, осуществляется за счет работодателя в соответствии с Трудовым кодексом (ст. 229.2).

Все материалы, связанные с работой комиссии, должны быть документально оформлены в соответствии с установленными требованиями.

Перечень таких материалов определяется председателем комиссии, исходя из характера и обстоятельств несчастного случая.

Комиссия по расследованию НС играет важную роль в обеспечении безопасности и защите прав работников. Ее задачи включают установление причин происшествия, выявление нарушителей правил охраны труда, разработку рекомендаций по предотвращению подобных инцидентов и определение связи с работодателем. Комиссия также принимает решения относительно учета несчастного случая и определяет степень вины пострадавшего. Работа комиссии осуществляется с использованием различных методов, включая опросы и изучение документации. Финансирование ее работы осуществляется за счет работодателя, а все материалы должны быть документально оформлены в соответствии с требованиями.

Инспектор труда проводит расследование несчастных случаев совместно с профсоюзом и ФСС в случаях нарушения порядка расследования или скрытых происшествий (ст. 229.3 ТК).

Сроки расследования несчастного случая определены Трудовым кодексом:

Для легких случаев — 3 дня.

Для тяжелых и смертельных случаев — 15 дней.

При необходимости дополнительных проверок срок может быть продлен на 15 дней по решению председателя комиссии.

Несчастные случаи, о которых работодатель узнал через сутки или позже, должны быть расследованы в течение месяца по заявлению пострадавшего.

Расследование несчастных случаев важно для обеспечения безопасности работников. Оно выявляет причины происшествий, определяет ответственных и разрабатывает меры предотвращения подобных случаев. Например, на производство могут быть внедрены системы мониторинга, отслеживающие действия персонала и контролирующие его безопасность.

Результаты расследования оформляются актами и заключениями согласно установленным формам. Акты и другие документы, связанные с несчастными случаями, должны храниться у работодателя в течение 45 лет.

По результатам расследования предлагаются меры, включая привлечение к ответственности, проверки знаний, инструктажи персонала, обновление нормативных актов и проведение оценки условий труда.

Работодатель должен записать каждый зарегистрированный НС в Журнал регистрации и информировать Государственную инспекцию труда и надзорные органы о принятых мерах.