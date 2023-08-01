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Налоговая служба обвинила бывшего военнослужащего в неуплате налога на сумму 471 000 рублей.

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Налоговая служба обвинила бывшего военнослужащего в неуплате налога на сумму 471 000 рублей.

Налоговая служба обвинила бывшего военнослужащего в неуплате налога на сумму 471 000 рублей. А причиной послужил факт продажи им квартиры: в июле 2016 года он оформил предоставленную ему Министерством обороны квартиру в общую долевую собственность (на всех членов своей семьи).

А в 2019 году он эту квартиру продал и не заплатил НДФЛ с суммы вырученного дохода, посчитав, что спустя 3 года со дня регистрации собственности на квартиру он освобождается от уплаты НДФЛ.

По мнению ФНС, в данном случае не было оснований для применения 3-летнего срока: закон распространяет его на жилье, которое было приватизировано, в данном же случае мужчина сразу получил квартиру в собственность, а не приватизировал ее — следовательно, следует применять 5-летний срок владения.

ФНС выставила мужчине недоимку по НДФЛ, неустойку и штраф. Тот обжаловал решение в суд, но в трех инстанциях согласились с позицией ФНС — пока дело не дошло до Верховного суда РФ.

Там отметили, что закон закрепляет за военнослужащими возможность реализовать свое право на жилище путем получения жилого помещения сразу в собственность бесплатно или по договору социального найма с возможностью последующей приватизации этого помещения. В данном случае мужчина воспользовался первой формой, и это не должно ставить его в неравное положение (в плане налоговой льготы) с теми, кто выбрал приватизацию.

Поэтому суд признал, что здесь следует применить тот же срок давности владения, что и для продажи приватизированного жилья — т. е. 3 года. Решение ФНС признали незаконным (кассационное определение ВС РФ №91-КАД22-5-КЗ).

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

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Юрист

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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