Интеллектуальная собственность на маркетплейсах: что защищать и от кого? И как привлечь к ответственности нарушителя?

Выход на маркетплейс сопряжен с трудностями. Одна из них — защита интеллектуальной собственности. Высокая конкуренция и жажда быстрой выгоды толкает продавцов на правонарушения: кражу чужих фотографий, товарных знаков, функционала и дизайна товара. Как же защитить свою интеллектуальную собственность?

Закон дает возможность правообладателям пресекать такие действия и взыскивать с недобросовестных конкурентов до 5 000 000 рублей в виде компенсации.

Как защитить свою интеллектуальную собственность на маркетплейсе, расскажет Юрий Горбачев, управляющий партнер компании «Лирейт».

Защита бренда на маркетплейсе

Защитить свой бренд — основная задача каждого селлера. По названию и логотипу потребители запоминают продавца и идентифицируют его товары среди других предложений. В интересах селлера использовать запоминающееся уникальное обозначение и запрещать это делать другим продавцам.

Для того чтобы защитить бренд, проводят регистрацию в Роспатенте. Перед этим нужно проверить, нет ли в реестре патентного ведомства таких же или похожих обозначений в однородных видах деятельности — классах МКТУ. Это специальная классификация, в которой товары и услуги распределены по классам. Всего их 45. Регистрация товарных знаков происходит только в выбранных заявителем классах МКТУ. Поэтому нужно сразу определиться, какие классы вам подходят.

Например, если вы хотите продавать зубные пасты, вам подойдет 3 класс.

Если в выбранных классах есть тождественные или схожие обозначения, ваше название или логотип не зарегистрирует ведомство. Проверку можно провести самостоятельно. Есть открытые бесплатные и платные базы. Если хотите качественно проверить товарный знак, нужно изучить тонкости определения сходства и тождества, а также знать, какие обозначения точно не зарегистрируют в России. Основания для отказа перечислены в ГК.

Товарный знак нужно зарегистрировать в том виде, в котором он будет использоваться. Это ключевое требование. Иначе регистрация не даст положительных результатов, будет бесполезной. После проверки обозначения собирайте документы. Их список и формы есть на сайте Роспатента.

В процессе регистрации нужно заплатить пошлины. Они не возвращаются, если Роспатент откажет. К процедуре нужно подойти ответственно, иначе есть риск потерять больше 20 000 рублей. На уведомления экспертов патентного ведомства нужно давать мотивированные ответы.

Процесс регистрации длится до 18 месяцев. Уже с момента подачи заявки вы будете иметь приоритет. После регистрации товарный знак получает защиту на всей территории России.

Ваш конкурент разместил товар на маркетплейсе под вашим брендом или схожим с ним обозначением? Это повод предъявить претензию и заставить его сменить название или логотип.

Правообладатель имеет право подать иск в суд, если его досудебные требования не были услышаны нарушителем.

Подать претензию или иск можно также в этих случаях:

Название бренда или схожий логотип незаконно используются в карточке товара.

На товары без разрешения нанесен товарный знак.

По статистике, незаконное использование чужих товарных знаков или очень похожих на них обозначений – частая причина споров на маркетплейсах. При этом большинство площадок не проверяет селлеров перед началом продаж. Сейчас это делает только Lamoda. Отсутствие прав на товарный знак становится очевидным уже после того, как правообладатель пожалуется на нарушение.

Еще одна опасность для предпринимателей, у которых нет зарегистрированного товарного знака — патентные тролли. Они выявляют перспективные бренды, регистрируют их на себя, а потом присылают претензии предпринимателям, которые работают под их обозначениями. Цель — получить от предпринимателя большую выплату за право использовать обозначение.

В связи с тем, что с июня будет расширен круг возможных правообладателей, товарный знак смогут регистрировать самозанятые, ожидаем, что патентные тролли активизируются.

Если вы стали жертвой патентного троллинга, товарный знак можно отстоять в суде, но это сложная процедура. Легче заранее зарегистрировать бренд и спокойно продавать товар на маркетплейсе.

Защита авторских прав на маркетплейсе

К объектам авторского права на маркетплейсе относятся фото, видео, описание карточек, дизайн изделий, изображения персонажей. Все виды правонарушений в отношении этих объектов описать в рамках одного материала невозможно.

Рассмотрим проблемы, с которыми селлеры сталкиваются чаще всего:

Другой продавец использует ваши фотографии, видео и инфографику.

Конкурент скопировал дизайн уникального изделия.

Изображение вашего персонажа нанесли на товар.

Когда другой продавец использует ваши фотографии, придется доказывать свои авторство или владение исключительным правом. Это сложно сделать, если отсутствуют договоры между автором и заказчиком, например, когда фото товара делал фотограф, или исходники в RAW-формате, если работу проводили самостоятельно. Рекомендуем сохранять их. Черновые кадры видео тоже лучше оставить до востребования.

Конечно, такие объекты можно задепонировать, но это затратно по времени и финансам, если у продавца огромное количество товара.

Если объект создавался в рамках трудовых обязанностей, то доказательством авторства и владения исключительными правами послужит трудовой договор, техническое задание, акт-приема передачи объекта.

Относительно дизайна товара действуют аналогичные правила, но есть нюанс: в некоторых случаях дизайн защищают с помощью патента на промышленный образец. Тогда правообладателю легче доказать, что объект принадлежит ему.

Персонажи — объекты авторского права, но иногда их регистрируют в Роспатенте в качестве товарных знаков. Это упрощает доказывание. Персонажи часто становятся объектами в судебных разбирательствах.

Защита патентных прав на маркетплейсе

О получении патента на дизайн мы говорили ранее. Помимо этого, патент выдают на изобретения и полезные модели. Это подойдет для регистрации способов изготовления, составов и устройств.

Патенты получают в Роспатенте. Правообладатель может запрещать конкурентам использовать запатентованные технологии, составы и устройства даже в немного измененном виде или в новом объекте.

Например, ваша компания разработала массажер, который особым образом помогает избавиться от боли в спине. Вы можете запатентовать его в качестве изобретения или полезной модели. Конкуренты не смогут продавать аналоги.

Патентование — затратный, но надежный метод защиты объектов. Роспатент, выдавая патент, подтверждает, что ваше изобретение, полезная модель, промобразец не имеют аналогов в мире. Это высокая оценка.

Как законно использовать чужие объекты авторского и патентного права и товарные знаки?

Часто селлеры выходят на маркетплейсы с товарами других брендов или хотят использовать чужие объекты авторского и патентного права. В этом случае нужно обязательно взять разрешение у правообладателя на использование – аключить с ним договор, например лицензионный.

Перед подписанием проверьте, действительно ли сторона соглашения владеет тем объектом, права на который вы хотите получить. Это важно. Проверить наличие прав можно по официальным реестрам, которые ведут государственные органы, либо по договорам, которые подтверждают переход исключительного права к конкретному лицу.

Лицензионный договор можно заключить с правообладателем персонажа, дизайна и других объектов авторских и патентных прав, чтобы свободно использовать их в своей деятельности, выплачивая законную плату владельцу.

Как привлечь к ответственности нарушителя на маркетплейсе?

Взыскать с нарушителя можно компенсацию или возмещение ущерба. В последнем случае трудно доказать их размер, поэтому многие правообладатели выбирают вариант с выплатой компенсации. Ее размер регламентирован законом:

от 10 000 до 5 000 000 рублей;

в двойном размере права использования или стоимости контрафактного товара.

По закону нужно сначала направить досудебную претензию, а потом идти в суд. Предполагается, что стороны в претензионном порядке смогут урегулировать спор.

У известных маркетплейсов есть специальные формы, которые можно использовать, если ваши права нарушены:

Любая претензия должна сопровождаться подтверждающими ваши права документами и доказательствами нарушения. Подойдут скриншоты, сам товар с чеком о покупке. Маркетплейс обязательно среагирует, если правообладатель прикрепил достаточные доказательства владения исключительным правом на объект. Это в интересах самой площадки. Маркетплейс запросит у нарушителя объяснения, если подтвердятся незаконные действия, карточку товара или личный кабинет заблокируют.

Подавать претензии и иски можно к маркетплейсу или напрямую нарушителю. Как правило, все равно отвечать будет продавец. Маркетплейсы включают в свои оферты пункт о том, что селлер отвечает за нарушения прав на чужую интеллектуальную собственность. Многие считают, что этой причине легче судиться с маркетплейсом. Однако есть риск, что в иске откажут, потому что площадку признают информационным посредником.

На практике есть много выигранных дел при подаче иска в адрес нарушителя.

Вот одно из них:

Индивидуальный предприниматель подал иск в адрес другого ИП. Он потребовал взыскать 60 000 рублей за то, что конкурент использовал незаконно фотографии, принадлежащие ему, на WB. Индивидуальный предприниматель подтвердил свои исключительные права договором авторского заказа и актом выполненных работ. Нарушитель использовал схожие до степени смешения изображения в своих карточках товара. В досудебном порядке сторонам договориться не удалось. В суде иск удовлетворили. Нарушителя обязали выплатить 60 000 рублей и возместить судебные расходы.

Если иск подадут на маркетплейс, продавец обязан возместить все расходы, которые понесет площадка при разрешении спора с правообладателями. То есть даже если маркетплейс по решению суда обяжут выплатить компенсацию, селлер-нарушитель вернет маркетплейсу эту сумму.

Кроме компенсации, в претензии или иске нужно требовать признать и прекратить правонарушение. Иногда получается добиться конфискации и уничтожения контрафакта. В иске можно потребовать от ответчика опубликовать за свой счет в СМИ решение суда.

Так сделало ООО «Синергетик» в деле № А56-86028/2021. Помимо компенсации в размере 2 500 000 миллионов истец добился, чтобы конкурент уничтожил товар и опубликовал за свой счет решение суда о нарушении с указанием настоящего правообладателя в газете «Коммерсант» размером не менее 1/8 полосы.

Иногда в действиях конкурента явно прослеживается недобросовестная конкуренция, в этом случае можно обратиться в Федеральную антимонопольную службу. Сотрудники ведомства проверят информацию, выпишут штраф или откажут в возбуждении административного дела. Вы можете обжаловать отказ в Суде по интеллектуальным правам.

Если ФАС вынесет решение о взыскании штрафа, с этим решением можно идти в арбитражный суд, чтобы добиться выплаты компенсации за нарушение ваших прав.

Защита интеллектуальной собственности — дело правообладателя. Он должен регистрировать свои объекты, следить, чтобы все правоотношения оформлялись корректно, мониторить площадки на наличие нарушений и отстаивать свои права в спорах. Маркетплейсы и государственные органы редко обращают внимание на такие нарушения самостоятельно.