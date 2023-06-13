Как защитить компьютерную программу и базу данных: правовые способы

Компьютерные программы и базы данных защищены в России как объекты авторского права. Труд программистов признан творческой деятельностью. Если вы создали компьютерную программу или базу данных, вы можете ее защитить. Есть несколько способов это сделать в условиях несовершенной законодательной базы в отношении этих объектов.

Как защитить компьютерную программу и базу данных, расскажет Юрий Горбачев, управляющий партнер компании «Лирейт».

Что такое база данных и компьютерная программа?

Компьютерные программы и базы данных — часть нашей реальности. Бизнес собирает информацию для последующей систематизации, чтобы улучшить показатели. Разработчики создают компьютерные программы, чтобы автоматизировать процессы и облегчить деятельность в разных сферах. Новые разработки появляются ежедневно, становятся ценностью для разработчиков и предпринимателей и требуют защиты.

Дадим определения базам данных и компьютерным программам, чтобы понимать, о чем пойдет речь в этой статье.

База данных — это собранная в систему информация в виде отдельных файлов, которую можно найти и обработать с применением компьютера.

В реестре Роспатента есть базы данных сайтов компаний, сводные данные инвентаризации, телефонные справочники, информация о клиентах, данные физических лиц, интересующихся кредитными продуктами, каталоги и сборники статей. Базы данных содержат информацию о людях, товарах, услугах, заказах.

Компьютерная программа — это последовательность инструкций, с помощью которых управляют компьютером. Встречаются следующие заменяющие определения: «софт», «программное обеспечение».

В реестре Роспатента есть программы управления терминалами контроля доступа, программные модули контроля информационного обмена сообщений, системы управления здравоохранением, а также процессом подготовки и переработки нефти и другие решения, применяемые в разных сферах. Программы разрабатывают для решения определенных задач: обработки текстовых документов, управления базами данных, создания графических изображений. Компьютерная программа может быть как самостоятельным приложением, так и частью крупной системы.

Кому принадлежит программа или база данных?

Изначально программы и базы данных принадлежат создателям — одному человеку или команде. Во втором случае участники проекта — соавторы. Они имеют одинаковый объем прав, если иное не установлено соглашением между ними. Соавтором — лицо, которое внесло в создание объекта творческий вклад.

На практике соавторство — распространенное явление.

У авторов есть:

Неимущественные права. Сюда входит право на авторство и обнародование, защиту репутации.

Исключительные права. В эту группу входит право использовать, распоряжаться объектом, модифицировать его, регистрировать в государственных органах, запрещать другим его использовать.

Исключительные права авторы могут передать другим лицам.

Когда заказчик заключает с программистом договор авторского заказа на создание программы, рекомендуем прописывать подробно, какой результат необходимо получить, кому будут принадлежать исключительные права на созданный объект. Желательно, чтобы права были отчуждены в полном объеме в пользу заказчика. Тогда проблем с использованием программы возникнуть не должно.

Копирование программы конкурентами и претензии от автора-разработчика — главные проблемы, с которыми сталкивается заказчик. Грамотно оформленный договор поможет отстоять исключительное право.

Часто проблемы возникают с определением, кому принадлежат исключительные права на разработку, если база данных или программа создавались по заданию работодателя. Законом установлено, что в этом случае права на объект автоматически получает заказчик.

В должностные обязанности работника должно входить создание базы данных или компьютерной программы. Иначе автор докажет, что объект создавал по собственному желанию и права на него не передавал. Работодатель должен выплатить автору вознаграждение, помимо заработной платы. Часто эту выплату разработчики не получают. Это нарушение их прав.

Относительно баз данных отметим, что на этот объект могут возникать смежные права у изготовителя — это тот человек, который собирал и наполнял базу. Это не творческая деятельность, поэтому авторское право не применяется. Изготовитель становится обладателем смежного права, если сбор и систематизация требовали финансовых, организационных и других вложений. Их нужно доказать.

Если в базе данных более 10 тысяч самостоятельных элементов, то смежное право у изготовителя возникает автоматически, независимо от объема вложений в систематизацию.

Регистрация исходного кода в Роспатенте

Признание компьютерных программ и баз данных объектами авторского права говорит о том, что они получают защиту сразу после создания, автоматически. Автору не нужно ничего делать. После создания, еще до обнародования, объект уже защищен не только в стране автора, но и по всему миру.

У исходного кода есть признаки литературного произведения, поэтому на законодательном уровне была введена его охрана авторским правом. Однако не все так просто.

Доказать, что программа создана в определенный момент и конкретным человеком — сложно. На помощь приходит процедура регистрации программ ЭВМ и баз данных в Роспатенте. После прохождения заявитель получит свидетельство, которое доказывает его авторское или исключительное право.

Заявитель — это разработчик или другое лицо, которому по договору переданы исключительные права.

Регистрация в Роспатенте рекомендуется тем, кто планирует использовать программу или базу данных, чтобы получать прибыль. Это помогает защитить свои права в дальнейшем, особенно в суде, и внести ПО в реестр Министерства цифрового развития Российской Федерации.

Для того чтобы пройти регистрацию, нужно:

Собрать и подготовить документы: заявление, регистрируемые материалы и реферат, согласие на обработку персональных данных, согласие автора на указание сведений о нем, документы, подтверждающие оплату пошлины. Формы и примеры документов есть на сайте Роспатента.

Оплатить госпошлину: для компаний — 4 500 рублей, для физических лиц — 3 000 рублей.

Подать документы в Роспатент: направить через сайт ФИПС или Госуслуги, почтой или нарочно в патентное ведомство в Москву.

Получить положительное решение от ведомства.

Увидеть сведения о регистрации и внесении ПО или базы данных в соответствующий реестр.

Регистрация проходит быстро — в течение 1-2 месяцев.

Особенность авторского права в том, что оно защищает только форму программы, но не ее содержание. Если другое лицо внесет изменение в код или использует другой язык программирования, с этим вы ничего не сможете сделать даже при наличии свидетельства о регистрации программы в Роспатенте.

Внесение в реестр программ ЭВМ защищает только от прямого плагиата исходного кода. Незащищенными остаются название, алгоритмы, дизайн и другие элементы программы.

Важно понимать, что регистрация в Роспатенте — не единственный способ защиты авторских прав на ПО и базы данных. Иногда нужна комбинация методов.

Другие варианты защиты компьютерных программ и баз данных

Компьютерные программы и базы данных можно защитить так:

Название программы или базы данных зарегистрировать в Роспатенте в качестве товарного знака . Это защита от конкурентов, они не смогут использовать обозначение в своих целях. При незаконном использовании программы под зарегистрированным названием нарушителей можно привлечь к ответственности.

Защитить как секрет производства, если программное обеспечение и база данных еще никому неизвестны, будут использоваться только внутри компании . Это процедура происходит в организации. Нужно ввести режим коммерческой тайны и правильно оформить все документы. Компания самостоятельно будет охранять свою программу или базу данных от третьих лиц.

Получить патент . В объем охраны войдет не вся программа, а только ее часть: новый алгоритм или метод обработки данных, дизайн или элемент интерфейса, аппаратно-программный комплекс. Это сложный и дорогостоящий процесс. Его стоит выбирать, когда есть уверенность в патентоспособности объекта и острая необходимость зафиксировать права на него.

Использовать технические способы защиты. К ним относятся пароли, шифрование, маскировка полей, резервное копирование и ограничение доступа.

Использовать эти методы можно в совокупности. За исключением ноу-хау. Оно запрещает раскрывать объекты третьим лицам, значит, не может использоваться совместно с другими вариантами защиты, которые предполагают рассекречивание.

Зачем защищать программное обеспечение?

После получения подтверждающих владение документов у правообладателя появляются преимущества:

Наличие официальных документов на программу или базу данных привлекает инвесторов. Повышается доверие к проекту и его потенциалу. Это актуально для бизнеса в сфере информационных технологий. Регистрация программы ЭВМ, ее элементов, базы данных упрощает процесс оценки проекта для инвесторов.

Регистрация программы ЭВМ будет плюсом, если планируется участие в грантах. В конкурсах бывает требование — наличие официальных документов, подтверждающих права на интеллектуальную собственность.

Можно передавать исключительные права на программу или базу данных на основании лицензионного договора. По такому соглашению права передаются временно. В лицензионном договоре нужно определить сумму роялти – платы за пользование компьютерной программой или базой данных. Дополнительно можно ограничить территорию использования вашего объекта и возможность передачи его по сублицензионным соглашениям. Рекомендуем подробно описать пункт об ответственности за несоблюдение условий договора.

Программу ЭВМ можно включить в активы предприятия. Для этого определяется стоимость объекта одним из способов: сравнительный, доходный, затратный. Затем база данных или компьютерная программа ставятся на баланс.

Компьютерная программа или база данных — это конкурентное преимущество. Защита нужна для безопасного использования своих разработок и возможности запрещать эти действия другим.

Ответственность за незаконное использование программы и базы данных

Правообладатель имеет право взыскивать с нарушителей компенсацию или возмещение ущерба, пресекать нарушение и изымать материальные носители с базой данных или компьютерной программой. Для этого сначала нужно подать претензию на имя нарушителя со своими требованиями, а потом – иск в суд.

Законом установлена величина компенсаций:

от 10 000 до 5 000 000 рублей;

двойная стоимость контрафакта или лицензии.

Окончательно сумму устанавливает суд.

В 2018 году Арбитражный суд Республики Крым взыскал с нарушителя ровно столько, сколько просил правообладатель — 3 433 200 рублей. Дополнительно были взысканы судебные расходы. Ключевой фактор — у истца было свидетельство на программу для ЭВМ «Авибус: Управление автовокзалами» и лицензионные договоры с другими лицами, которыми правообладатель подтвердил размер необходимой компенсации.

Если поведение нарушителя можно признать актом недобросовестной конкуренции, то правообладатель может обратиться в ФАС РФ с таким заявлением. Сотрудники проведут проверку и назначат штраф, если нарушение подтвердится. Это касается ситуаций, когда конкурент пытается за счет чужого имени и разработок получить выгоды для своего бизнеса.

Уголовная ответственность предусмотрена за приобретение, хранение, перевозку контрафактных экземпляров компьютерных программ и баз данных в целях сбыта в крупном размере. В зависимости от обстоятельств дела выбирается наказание: штраф, обязательные работы или лишение свободы.

Правовой статус компьютерных программ в разных странах имеет особенности. Если планируется вывод разработки на зарубежный рынок, изучите законодательство выбранной страны. Общими остаются международные положения, например, в Бернской конвенцией по охране литературных и художественных произведений сказано, что компьютерные программы защищены авторским правом. На это однозначно можно полагаться.

Закон в отношении компьютерных программ и баз данных несовершенен, но наша задача — использовать существующие правовые нормы, чтоб получить максимум выгоды.

Часто разработчики и предприниматели думают о защите компьютерных программ и баз данных слишком поздно, когда объект уже похитили. Рекомендуем действовать своевременно, применять комплекс правовых и технических методов охраны сразу после создания объекта интеллектуальной собственности.