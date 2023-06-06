Теневой сектор. Что такое белый и черный кэш?

В теневой сфере существует понятие «белый» и «черный» кэш. Рассмотрим что это такое.

Белый кэш

Белый кэш — это когда у человека на компании есть безнал, он сделал или готов сделать работы, пришла оплата, но нужна наличка на зарплату или закупку.

Например, надо отправить средства за товар в Китай за какое-то оборудование или комплектующие.

Но, отправлять в Китай официально никто не будет.

Никому не хочется создавать договоры, открывать паспорт сделки и растомаживать товар. Поэтому, чтобы оплатить, надо вывести средства в кэш, и потом уже отправить их в Китай по разным схемам. После чего китайцы пришлют товар по карго. В таком случае и нужен нал.

Либо просто требуется обналичить сумму, чтобы вывести прибыль. Это все считается белым кэшем. Хотя, по сути, белого тут ничего нет. Любая оптимизация и кэш в принципе не могут быть «белыми». Но в теневом секторе «белым» считается тот кэш, когда деньги твои.

Черный условно можно разделить на три категории

Первый — это госконтракты. Когда бизнесмен понимает, что контракт сделан не будет, либо будет сделан халатно и за это могут спросить. Он осознает риски и то, что будут проблемы.

Второй вариант — это воровство. Например, когда в ООО поменяли директора, который приходит в банк с новой подписью и печатью и подает платежку на перевод. Разумеется, перевод нужно сделать на какую-то левую компанию. Он также понимает, что будут проблемы, что собственник об этом узнает, будет заявление в полицию и т.п.

Либо же, когда воруют по левому исполнительному листу и деньги также нужно обналичить. Причем это необязательно юрлицо. Тот же физик может обмануть другого физика, и ему тоже надо отмыть средства, чтобы снять. Это и есть «черный» кэш. Условно говоря, когда это сделал конкретный человек.

Скажем сразу, на рынке такое есть, хотя уже встречается редко. Услуги по «черному» обналичиванию можно найти на разных дарк форумах, где занимаются всеми видами воровства, скама, увода, продажей карт, компаний и т.п. И в основном там трутся определенные люди чисто криминального склада, кому нужно вывести украденное и превратить в «нормальные» деньги.

Третий вариант — это кидки. Когда принимают безнал и просят обналичить, но до конкретного заказчика деньги не доходят. То есть, посредник получает средства, но не передает дальше. Такое тоже есть, но ставка тут совсем другая. Схемы и вывод тоже другие.

Если раньше еще многие кэшевики этим занимались, и предложений было много, то сейчас их все меньше по причине новых ограничений и того же ЗСК. Это стало неинтересно, просто потому, что обнальщики не могут точно понимать, сколько им зальют. Это легко может быть и 100к, за которые придется убить компанию.

И тут любой процент становится неинтересен. Себестоимость только таких определенных компаний сегодня составляет минимум 100к, потому что нужны определенные директора. И даже если обещают поставить несколько десятков млн, легко могут поставить меньше. А кэшевик при этом будет рисковать точно так же.

Раньше денег у бизнеса было много и можно было спокойно делать платежки на 5-15 млн и все легко уходило. Сейчас рынок изменился, да и заказчики стали более осторожными. Поэтому и кидалова стало мало.

Условно говоря, еще пару лет назад каждый пятый обнальщик был мошенником и кидал заказчика. Сегодня это соотношение примерно 95/5. И то больше какие-то мелкие случаи. Крупные кидалы работают по-крупному и не рекламируют свои услуги.

Ставки на услуги «на рынке» сегодня такие: «белый» кэш — 12-16%, «черный» — примерно 30-50%. Но зависит от многих факторов.

Нас радует то, что раньше к нам часто обращались те, кого кинули, и мы решали эти проблемы. Сегодня вопросов кидков крайне мало. Да и суммы небольшие. Чаще встречаются случаи в районе 500к-1кк. Но и тогда бизнесмен обычно просто понимает, что для него это урок и не бьется за них. Хотя бывают люди, кто готов отдать даже больше, чтобы наказать мошенника.

Но, повторим, радует, что такого все меньше.



Telegram бот — Налоговые вычеты для бизнеса.