Кто может попадет в красную зону ЗСК. Критерии отбора ЦБ

ЦБ поменял правила игры в работе с банками и ввел систему ЗСК. Основная цель ЗСК — борьба с обналом. ЗСК работает по принципу светофора Как работают кэшевики, в ЦБ и Росфинмониторинге представление имеют.

Все знают, что с 1 июля 2022 года ЦБ поменял правила игры в работе с банками и ввел систему ЗСК. «Знай своего клиента» — это платформа Банка России, которая распределяет всех российских юрлиц и ИП по уровням риска. ЗСК работает по принципу светофора. Зеленый присваивается благонадежным, желтый — тем, у которых есть тревожные факторы в деятельности, красный — клиентам, которые проводят незаконные операции.

Вкратце, ЗСК обязывает банки блокировать счет, если присутствует высокий риск. Так банки получили законный способ избавляться от подозрительных клиентов и морозить средства. Как и писали, банки поделились на несколько категорий — те, кто блочит не разбираясь, без возможности апелляции и те, кто относится к этому проще и еще дает вывести средства. Но так или иначе все меняется, требования ужесточают, роботов все больше подкручивают и «красные» блоки прилетают все чаще.

Основная цель ЗСК — борьба с обналом. Как работают кэшевики, в ЦБ и Росфинмониторинге представление имеют.

Раньше обнальщики, кто открывал компании и счета через регистраторов, оформляли сразу 5-10 счетов. Один менеджер мог открыть за день несколько счетов, более того, получал за это откаты в банках. Привел клиента — получил откат, это работает везде.

Это было удобно для всех. Плюс это было быстро, кэшевики за день получали рабочую фирму. Сейчас некоторые банки порезали откаты и смотрят, чтобы счет прожил хотя бы несколько месяцев. Также кэшевики обычно покупают старую компанию, так называемые флагман, и подгоняют ее под свои нужды. Для этого им за один прием надо сделать максимум регдействий (смена названия, поменять учредителя, директора, ОКВЭД).

Вот это все теперь в фокусе робота. И у подавляющего числа кэшевиков в конце года произошла массовая чистка. Компании и счета полетели направо и налево.

В общем и целом, сейчас так делать нельзя. Первое условие избежать попадания в красную зону — иметь на фирме меньше пяти счетов. По нашей внутренней аналитике и информации от сотрудников банков вплоть до ЦБ, открывать, сегодня безопасно не более 5-ти счетов.

Больше — многократно возрастает блок «красный», хотя это и не 100%, важны и другие факторы. Например, если у вас две разные компании с одинаковой датой регистрации, вы в один день открыли несколько счетов и принимаете одинаковую сумму от одних контрагентов, то в одном случае блок может прилететь, а в другом нет. Так устроены роботы, на процент вероятности.

Второе условие, которое диктует ЗСК — нельзя одновременно делать смену названия/директора/учреда/ОКВЭДов и т.п. Тут тоже срабатывают уровни ЗСК.

В работе с ЗСК вы должны понимать, как размышляют в ЦБ и Росфинмоне. Часто ли белый бизнес открывает несколько счетов за короткое время? Нет. А часто ли происходит, что в белой фирме сразу меняется название/директор/учредитель и ОКВЭД? Тоже нет. Особенно, если остаются те же собственники. Да, изредка такое бывает, но все это делается постепенно. Поэтому и критерии отсева теперь такие.

Учитывайте эти факторы. Попасть в красную зону может любой, даже самый белый бизнес. Дальше продолжим делиться полезными советами и наблюдениями по ЗСК.