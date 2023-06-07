Сертификация одежды. На какой слой одежды нужно оформлять сертификат, а на какой декларацию?

В последнее время очень часто нас спрашивают на какой вид и слой одежды оформляют сертификат, а на какой декларацию? Давайте разбираться.

Сертификация одежды — это процедура подтверждения соответствия оценки качества и безопасности товаров. Она применяется для взрослой (женской, мужской, спортивной) и детской одежды для продажи на маркетплейсе (вайлдберриз, озон).

Какие существуют слои и виды одежды?

Одежда бывает взрослая (мужская и женская) и детская.

Текстильные материалы подразделяются:

✅ Швейные. ✅ Трикотажные.

Вся одежда делится на три слоя

Одежда первого слоя — это вещи, которые на прямую контактируют с кожей человека.

Нижнее белье: трусы. ночные сорочки, пижамы, пеньюары, кальсоны, нижние юбки, комбинации, панталоны.

Бельевые изделия: футболки, майки.

Корсетные изделия: бюстгальтеры, корсеты.

Купальные изделия: купальники.

Летний чулочно-носочный товар: носки, чулки, колготки, гольфы.

Новорожденка до 1-года (28 месяцев), (распашонки, ползунки).

Одежда второго слоя — это вещи, которые имеют ограниченный контакт с кожей.

Платья (разновидностью платья являются сарафан, туника), блузки, сорочки, юбки, костюмы без подкладки, толстовки, свитеры, джемперы, пуловеры, кардиганы, худи, жакеты, брюки, шорты.

Головные уборы зимние: шапки, кепки, балаклавы.

Платочно-шарфовые изделия: шарфы, шарфы-манишки, шарфы-снуды, кашне, вуали, платки, палантины, шали.

Зимний чулочно-носочный товар: носки, чулки, колготки, гольфы.

Предметы одежды для кисти рук: рукавицы, перчатки, варежки.

Одежда третьего слоя — это вещи, которые надевают поверх вещей второго слоя.

Верхняя одежда: костюмы на подкладке, пальто, полупальто, шубы, куртки, плащи.

Кто может получать сертификаты или декларации на одежду? Сколько оформляют по времени? Сколько стоит сертификат или декларация?

Данный документ предоставляют для ИП и ООО и организации, в том числе собственного производства, которые зарегистрированы в России. Самозанятые не могут получать данный документ.

Стоимость декларации одежды для маркетплейса (Вайлдберриз, Озон Wildberries, Ozon) — 14 500 руб. Стоимость сертификата на одежду для маркетплейса (Вайлдберриз, Озон) — 37 500 руб

В течении 1-недели оформляют декларацию или сертификат на одежду для маркетплейса (Вайлдберриз, Wildberries, Ozon), для ИП и ООО.

На какой слой одежды нужно оформлять сертификат, а на какой декларацию?

Взрослая одежда ( На одежду первого слоя оформляют Сертификат . Для одежды второго и третьего слоя получают Декларацию). Детская одежда ( На одежду первого и второго слоя оформляют Сертификат . Для третьего слоя получают Декларацию)

По каким регламентам оформляю сертификацию одежды?

Существует два технических регламента по легкой промышленности

Основные регламенты:

Одежда для детей — ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции для детей и подростков».

Одежда для взрослых — ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности».

Нужна ли сертификация одежды для продажи на маркетплейсе Вайлдберриз и Озон( Ozon)?

Товары, которые реализуются на маркетплейсах, также подпадают под действие технических регламентов. Одежда для взрослых подпадает под действие ТР ТС 017/2011, а одежда для детей — под действие ТР ТС 007/2011. Другими словами сертификация одежды для продажи на маркетплейсе обязательна и необходима.

Порядок оформления сертификации одежды, какие нужны документы?

учредительные документы;

описание продукции (слои, виды);

Какая одежда не подлежит сертификации?

Одежда для животных, медицинская одежда не — подлежит подтверждению соответствия.

Помните, что в любой момент и сам маркетплейс, и клиенты могут спросить у вас разрешительный документ. И если его во время не оформить то это может быть чревато не только штрафами от маркетплейса (блокировкой личного кабинета), но и штрафом от Роспотребнадзора!