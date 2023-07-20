Сертификация зонтов или какое слово возникло сначала: зонт или зонтик. А какой разрешительный документ нужен на зонты?

А какой разрешительный документ (документ качества) нужен на данную продукцию? Сертификат или может достаточно отказного письма?
Давайте разбираться!
Зонт имеет ряд функций, он незаменим для защиты от дождя и активного солнца.
Зонты по типу механизма бывают 3-х видов:
механические (происходит вручную раскрытие и закрытие зонта);
полуавтоматические (при нажатии кнопки происходит раскрытие, закрывается вручную);
автоматические (при нажатии на кнопку происходит раскрытие и закрытие зонта).
Все зонты, несмотря на многообразие видов, не подлежат обязательной сертификации. Другими словами, на любой зонт достаточно оформить отказное письмо.
Мы будем рады помочь вам в вопросах сертификации продукции для продажи на маркетплейсах, в магазинах розницы и интернет-магазинах.
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И, напоследок, несколько исторических фактов про зонты:
Русское слово зонтик — это уменьшительное от слова «зонт»? Совсем наоборот: сначала возник «зонтик», а потом уже «зонт». Всё потому, что первое слово происходит от так понравившегося русским нидерландского слова «zonnedek», что переводится как «навес от солнца».
Зонт как таковой появился в глубокой древности в Китае, но служил он изначально для защиты от солнца, а не от дождя. Зонт считался символом власти, он был только у знатных особ.
В Европе зонт не являлся предметом первой необходимости, а когда появился в XVII веке, стал исключительно дамским аксессуаром. Изготавливали зонты из шелка, украшали лентами, бантами, кружевами и даже драгоценными камнями; ручки были костяными. Считается, что с первым дизайнерским зонтом имела обыкновение прогуливаться королева Мария-Антуанетта.
К дождю женщины относились намного безразличнее, чем к солнечным лучам. В пасмурную погоду они просто не выходили на улицу. Джентльмены же зонты игнорировали и обходились плащом и шляпой. Использовать зонт как защиту от дождя в Европе стали лишь к XVIII веку.
В Россию же первые зонты были завезены Петром Великим из Голландии. Они тут же завоевали популярность у местной знати, особенно у прекрасной ее половины.
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