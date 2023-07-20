Сертификация зонтов или какое слово возникло сначала: зонт или зонтик. А какой разрешительный документ нужен на зонты?

В это не очень жаркое лето, когда дождь идет чаще, чем хотелось, зонт — самый необходимый аксессуар. Чтобы зонтик не подвел в самый ответственный момент, важно, чтобы он был качественный, то есть соответствовал нормам безопасности и качества.

А какой разрешительный документ (документ качества) нужен на данную продукцию? Сертификат или может достаточно отказного письма?

Давайте разбираться!

Зонт имеет ряд функций, он незаменим для защиты от дождя и активного солнца.

Зонты по типу механизма бывают 3-х видов:

механические (происходит вручную раскрытие и закрытие зонта);

полуавтоматические (при нажатии кнопки происходит раскрытие, закрывается вручную);

автоматические (при нажатии на кнопку происходит раскрытие и закрытие зонта).

Все зонты, несмотря на многообразие видов, не подлежат обязательной сертификации. Другими словами, на любой зонт достаточно оформить отказное письмо.

Мы будем рады помочь вам в вопросах сертификации продукции для продажи на маркетплейсах, в магазинах розницы и интернет-магазинах.

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И, напоследок, несколько исторических фактов про зонты: