Дробление бизнеса: когда суды его не признают, а когда признают. Алгоритм проверки по 12 судебным актам

Семь дел, которые налоговая выиграла

Участник не может работать без центра

Сеть из десяти АЗС. Предприниматель подарил часть заправок жене и детям, которые применяли УСН. Дети остались его работниками с прежними обязанностями, топливо сливали в его резервуары и развозили по всем заправкам, офис использовался без аренды, а учет всех четверых вёл один бухгалтер на одном компьютере. Суды посчитали и налоговый результат: «если бы предприниматель передал часть бизнеса только двум членам семьи, разделив между ними АЗС равномерно, то ни у кого из них не появилось бы право на применение УСН». Доначислено 14,6 млн рублей НДС и 0,7 млн рублей НДФЛ (постановление АС Северо-Кавказского округа от 16.07.2026 по делу № А53-118/2024).

Мясное производство и магазины «Мясник». Производитель на общей системе продавал продукцию трем предпринимателям на ЕНВД и УСН, с которыми его связывали родственные и давние дружеские отношения; они торговали в 22 магазинах. «Своим» товар отпускался дешевле, чем посторонним покупателям, товарный знак использовался бесплатно и без договора, продукцию возили машины производителя. Работники магазинов считали владельцем сети именно его, а предпринимателей — «директорами магазинов». Апелляция отменила решение в пользу налогоплательщика и признала законным доначисление 61,3 млн рублей (постановление Девятнадцатого ААС от 30.04.2026 по делу № А36-5566/2023).

Добыча камня. Владелец лицензии продавал камень взаимозависимой компании по 125 рублей за кубометр, а та дробила его и продавала щебень дороже 1 300 рублей. Собственных ресурсов для добычи у владельца лицензии не было. Суд увидел искажение, допущенное «путем искусственного разделения единого процесса добычи полезного ископаемого на деятельность двух взаимозависимых (подконтрольных) лиц» (постановление АС Восточно-Сибирского округа от 16.04.2026 № Ф02-821/2026 по делу № А19-27392/2024). Сравним с уральским карьером. Там у каждой компании были своя лицензия, штат и планы горных работ.

Услуги связи. По материалам проверки, у пяти компаний на УСН были единый call-центр и общая техподдержка. Сотрудники при переходе из одной компании в другую оставались на тех же должностях, а некоторые компании оказывали услуги там, где сетей у них не было, но были у соседей по группе. Суд округа назвал критерий: определяющим является «не столько взаимозависимость заявителя и участников схемы и нацеленность их действий на получение налоговой выгоды, сколько отсутствие реальности осуществления каждым из них самостоятельной экономической деятельности в организационном, финансовом и других ее аспектах». Доначислено 54,6 млн рублей (постановление АС Московского округа от 13.08.2026 по делу № А41-7497/2026).