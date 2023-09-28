Минпромторг: ювелирные изделия не являются товарами, подлежащими маркировке

В законе об НПД написано, что самозанятые не вправе продавать товары, подлежащие обязательной маркировке средствами идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Мы задали вопрос Минфину и Минпромторгу — вправе ли самозанятые работать с маркированной ювелиркой?
Минпромторг ответил, что ювелирные изделия не являются товарами, подлежащими маркировке средствами идентификации.
Означает ли это, что самозанятые ювелиры вправе работать с маркированными ювелирными изделиями?
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