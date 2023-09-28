Минпромторг: ювелирные изделия не являются товарами, подлежащими маркировке

Накануне введения запрета на оборот немаркированных ювелирных изделий — самозанятых ювелиров очень беспокоит этот вопрос, так как в законе о самозанятых установлен неоднозначный запрет.

В законе об НПД написано, что самозанятые не вправе продавать товары, подлежащие обязательной маркировке средствами идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Мы задали вопрос Минфину и Минпромторгу — вправе ли самозанятые работать с маркированной ювелиркой?

Минпромторг ответил, что ювелирные изделия не являются товарами, подлежащими маркировке средствами идентификации.