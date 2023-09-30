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Налоговые проверки

ФНС получит полномочия блокировать суммы на счете налогоплательщика с начала момента проверки

Минфин обсуждает возможность предоставить налоговым органам полномочия применять предварительные обеспечительные меры для борьбы со схемами сокрытия недобросовестными плательщиками своего имущества и вывода активов.
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Ведомство приводит следующие аргументы: из-за длительности проверки недобросовестные плательщики успевают скрыть свое имущество, уклоняясь тем самым от уплаты обязательных платежей.

Чтобы пресечь использование подобных схем разработан механизм обеспечения залогом неуплаченных обязательных платежей, с момента принятия решения о проведении выездной налоговой проверки (по итогам проведенной камеральной налоговой проверки).
Заблокированная сумма будет ограничена суммой, рассчитанной как разница между совокупной суммой налогов, сборов, страховых взносов, рассчитанных исходя из среднеотраслевой налоговой нагрузки и совокупной суммой налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных плательщиком за период, проверяемый в рамках налоговой проверки.

Источник: Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Что из этого выйдет предугадать несложно, если Ваша налоговая нагрузка будет меньше среднеотраслевой - то разницу перед налоговой проверкой попросту заблокируют на Вашем счете просто на том основании, что другие платят больше.

Juvelex

Juvelex

Директор в Национальный ювелирный союз

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    ФНС получит полномочия блокировать суммы на счете налогоплательщика с начала момента проверки

    Минфин обсуждает возможность предоставить налоговым органам полномочия применять предварительные обеспечительные меры для борьбы со схемами сокрытия недобросовестными плательщиками своего имущества и вывода активов.

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