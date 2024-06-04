Утверждены правила торговли слитками

Правительство утвердило постановление от 15.05.2024 № 604 «Об утверждении требований к инвестиционным драгоценным металлам и Правил оборота инвестиционных драгоценных металлов».

Правительство утвердило постановление от 15.05.2024 № 604 «Об утверждении требований к инвестиционным драгоценным металлам и Правил оборота инвестиционных драгоценных металлов».

Документ определяет требования к инвестиционных слитков и утверждает Правила оборота инвестиционных слитков, в т. ч. в розничных магазинах, ломбардах, скупках и комиссионных магазинах. Документ вступает в силу с 01.09.2024.

Так, с 1 сентября 2024 года скупкам ювелирных изделий разрешат скупать инвестиционные слитки у граждан (сейчас скупки не вправе скупать аффинированный металл), но продавать смогут его исключительно двум субъектам — аффинажным заводам и лицам, имеющим право на переработку драгоценного лома.

Также разрешено продавать слитки в ювелирном магазине, для этого ювелирному магазину нужно будет заключить договор комиссии с аффинажным заводом.

Разрешена торговля слитками в интернете, но при этом возврат слитков надлежащего качества — будет запрещен.

Прописан порядок приема слитков в залог ломбардами. Ломбарды и ранее могли принимать в залог слитки, но законодательно эта возможность прямо не была прописана.