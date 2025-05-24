Минфин разъяснил порядок оборота монет. Что следует из письма.

1. Продажа монет гражданам осуществляется по договору розничной купли-продажи. То есть на такие продажи распространяется Закон "О защите прав потребителей".

2. Покупку и продажу монет нужно отражать в ГИИС ДМДК с 1 сентября 2024 года.

3. Для скупки монет у граждан нужно получить лицензию на скупку.

4. Эмиссионные монеты не имеют УИН и не клеймятся ФПП, но имеют только ИНП.

5. Для продажи монет гражданам у продавца должен быть документ о подлинности. При этом, это положение решено исключить из законодательства (уже разработан соответствующий документ).