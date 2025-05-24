Минфин разъяснил порядок оборота монет

1. Продажа монет гражданам осуществляется по договору розничной купли-продажи. То есть на такие продажи распространяется Закон "О защите прав потребителей".
2. Покупку и продажу монет нужно отражать в ГИИС ДМДК с 1 сентября 2024 года.
3. Для скупки монет у граждан нужно получить лицензию на скупку.
4. Эмиссионные монеты не имеют УИН и не клеймятся ФПП, но имеют только ИНП.
5. Для продажи монет гражданам у продавца должен быть документ о подлинности. При этом, это положение решено исключить из законодательства (уже разработан соответствующий документ).
Начать дискуссию