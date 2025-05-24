Определен размер полной стоимости кредита (займа) в ломбарде на 3 квартал 2025 года.

16 мая 2025 г. Банком России были опубликованы среднерыночные и предельные значения ПСК для ломбардов на 2 квартал 2025 года.
В таблице появились две новые категории ПСК:
▪️ Потребительские займы с обеспечением в виде залога ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней
▪️Потребительские займы с обеспечением в виде залога транспортного средства, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, иного имущества, полная стоимость потребительского кредита (займа) по которым равна нулю
Раздел "Среднерыночные значения полной стоимости потребительского кредита (займа)": https://cbr.ru/statistics/bank_sector/psk/
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