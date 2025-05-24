358 миллионов рублей доначислений: в Свердловской области ФНС "обвинила" группу компаний МинералДрагМет в дроблении.

Как следует из материалов дела налоговая инспекция провела проверку в отношении ИП Калтаев Асеф Зумрат Оглы, который осуществляет деятельсность в сфере оборота драгоценных металлов, по всем налогам и сборам за период с 01.01.2019 по 31.12.2021.

По результатам проверки предпринимателю доначислен НДС в сумме 358 миллионов рублей, а также штраф в 7 миллионов рублей.

Налоговым органом были установлены признаки "дробления" и взаимосвязей, которые привели к необоснованной налоговой выгоде. В частности ФНС установила, что налогоплательщик и его контрагенты входящие в группу МинералДрагМет осуществляли:

▪️Последовательное создание "новых" хозяйствующих субъектов по мере того, как действующие юрлица максимально приближались к лимитам по УСН;

▪️Доверенности на получение документов от налоговых органов, органов Фонда социального страхования РФ, ПФР, доверенности на распоряжение счетами в ПАО Сбербанк России выданы на одних и тех же лиц;

▪️Взаимодействие с ПАО Сбербанк России производилось с общих телефонов, которые указаны как контактный (номер для отправки SMS- сообщений) в банковских документах участников группы;

▪️Взаимодействие с АО "ПФ "СКБ Контур" (оператор сдачи отчетности в налоговые органы по ТКС) производилось с общих телефонов;

▪️Налоговой инспекцией установлено совпадение с ip-адресов при представлении отчетности организациями;

▪️Для управления расчетными счетами и взаимодействием с ФНС и иными органами использовался один электронный адрес.

▪️Общие поставщики для всех участников группы;

▪️Использование агентской схемы по поставке сырья и драгоценного металла при отсутствии разумных причины привлечения агентов;

▪️Совпадение IP-адресов предпринимателя и его контрагентов;

▪️Общий порядок доставки грузов;

▪️Единообразие действий участников группы при распределении в 2019-2021 годах чистой прибыли;

▪️Суммы полученных и впоследствии обналиченных дивидендов значительно уступают стоимости приобретенных получателями активов;

▪️Одновременное (в течение ноября, декабря 2022) внесение участниками группы в ЕГРЮЛ изменений в регистрационные сведения, в т.ч. касающиеся экономических видов деятельности.

Налоговый орган установил контролируемость деловых взаимоотношений участников группы ДМ ИП Калтаевым А.З.о., а также наличие у предпринимателя возможности влиять на принимаемые решения и быть осведомленными о характере осуществляемых операций.

В результате выездной налоговой проверки установлены факты, свидетельствующие о контроле со стороны проверяемого лица за деятельностью группы ДМ и о согласованности действий указанных организаций, направленных на необоснованное использование метода учета налоговых обязательств для необоснованного сокращения налоговых обязательств.

При изложенных обстоятельствах, проверкой установлена кадровая, организационная, информационная, экономическая, управленческая взаимосвязанность участников группы ДМ, участники схемы имеют косвенную взаимозависимость. Налоговой инспекцией установлено целенаправленное, систематическое, а не случайное, ошибочное, непреднамеренное отражение заявителем в документах, влекущих значимые последствия, хозяйственных операций вне их подлинного экономического смысла.

Арбитражный суд поддержал доводы, изложенные налоговым органом. Решение не вступило в законную силу.