Картье — только в лом

Ломбарды по всей стране столкнулись с отказами со стороны Пробирной палаты в приеме на клеймение и маркировку иностранных ювелирных изделий, которые были заложены, но не выкуплены клиентами таких ломбардов.

Ломбарды по всей стране столкнулись с отказами со стороны Пробирной палаты в приеме на клеймение и маркировку иностранных ювелирных изделий, которые были заложены, но не выкуплены клиентами таких ломбардов. Владельцы ломбардов горячо жаловались ФПП на произвол МРУ. Дело в том, что такие изделия не содержат никаких российских клейм и именников.

И вот Федеральная пробирная палата опубликовала важное письмо, в котором приводит свою позицию по этому вопросу. Из нескольких абзацев стоит выделить главную мысль:

в обороте на территории Российской Федерации должны находиться ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов, имеющие оттиски государственных пробирных клейм, кроме случаев, установленных законодательством.

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ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов в случае их приема ломбардом от граждан в качестве обеспечения займа должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях, в том числе иметь оттиски государственных пробирных клейм.

Таким образом, палата недвусмысленно дает понять, что все иностранные изделия, которые несут в ломбарды (и скупки тоже сюда) - это и не изделия вовсе с т. з. российского закона т. к. на них нет клейма. Из этого вытекает, что такие изделия можно отправить только в лом...

Особенно это болезненно для ломбардов, которые принимают люксовые изделия "картье" и т. п., завезенные неофициально без растаможки и клеймения импортером, потому что с т. з. палаты такие изделия нужно оценивать по весу как лом и отправоять на аффинаж.