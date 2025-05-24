Минфин разрешил применять НПД переработчикам радиолома.

Вопрос: ИП занимается переработкой электронных отходов (компьютерных плат, микросхем) и извлекает из них драгоценные металлы (золото, серебро). Вправе ли он применять НПД в отношении доходов от продажи извлекаемых драгоценных металлов?

Ответ: ИП вправе применять НПД в отношении деятельности по извлечению драгоценных металлов из отходов и их последующей реализации при соблюдении требований иных федеральных законов.

Обоснование: Объектом налогообложения по НПД признаются доходы от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) (ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ (далее - Закон N 422-ФЗ)).

Физические лица, применяющие НПД, освобождаются от налогообложения НДФЛ в отношении доходов, являющихся объектом налогообложения по НПД (ч. 8 ст. 2 Закона N 422-ФЗ).

Обработкой (переработкой) лома и отходов драгоценных металлов (ДМ) является извлечение ДМ с использованием механических, и (или) химических, и (или) металлургических процессов из лома и отходов ДМ, в том числе отделение комплектующих деталей, содержащих ДМ, от продукции (изделий) или частей продукции (изделий), сортировка и отбор лома и отходов ДМ, для получения промежуточного продукта металлургического производства, предназначенного для последующего аффинажа, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 26.03.1998 N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (далее - Закон N 41-ФЗ) (ст. 1 Закона N 41-ФЗ).

Деятельность по обработке (переработке) лома и отходов ДМ и деятельность по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из ДМ и (или) ДК, лома таких изделий, заготовке лома и отходов ДМ и продукции (изделий), содержащей ДМ, подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности (ст. 15.1 Закона N 41-ФЗ).

Физические лица при применении специального налогового режима вправе вести виды деятельности, доходы от которых облагаются НПД, без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, за исключением видов деятельности, ведение которых требует обязательной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с федеральными законами, регулирующими ведение соответствующих видов деятельности (ч. 6 ст. 2 Закона N 422-ФЗ).

При условии соблюдения ограничений, предусмотренных Законом N 422-ФЗ, а также иных федеральных законов, регулирующих ведение соответствующих видов деятельности, и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, перешедшие на специальный налоговый режим НПД в порядке, установленном Законом N 422-ФЗ, вправе применять специальный налоговый режим НПД (Письмо Минфина России от 02.09.2021 N 03-11-11/71020).

Ограничения, связанные с применением НПД, установлены ч. 2 ст. 4 и ч. 2 ст. 6 Закона N 422-ФЗ. Не вправе применять НПД лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав, за исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных, домашних и (или) иных подобных нужд (п. 2 ч. 2 ст. 4 Закона N 422-ФЗ).

По мнению Минфина России, в силу требований Закона N 422-ФЗ лица, осуществляющие перепродажу лома черных и цветных металлов, НПД применять не вправе. Вместе с тем положения Закона N 422-ФЗ не предусматривают запрета на применение НПД в отношении доходов физического лица - плательщика НПД от реализации лома и отходов черных и цветных металлов, образовавшихся в процессе собственного производства, либо при использовании изделий из указанных металлов в быту и принадлежащих ему на праве собственности (Письмо Минфина России от 20.03.2024 N 03-11-11/25007).

Следовательно, индивидуальный предприниматель вправе применять НПД в отношении деятельности по извлечению драгоценных металлов из отходов и их последующей реализации при соблюдении требований иных федеральных законов.

Н.Н. Тактаров

Советник государственной гражданской службы РФ 3 класса

03.04.2025