Минфин призвал россиянок не обманываться из-за синтетических алмазов

Замминистра финансов России Алексей Моисеев призвал россиянок не обманываться: синтетические алмазы не являются драгоценными камнями - законом они таковыми не считаются, к тому же их производство вредно для экологии.

Замминистра финансов России Алексей Моисеев призвал россиянок не обманываться: синтетические алмазы не являются драгоценными камнями - законом они таковыми не считаются, к тому же их производство вредно для экологии.

"Девушки, не обманывайтесь, когда вам говорят, что "синтетика" - это драгкамень. Это не так. В законе по-другому написано", - сказал он, выступая на сессии ПМЭФ "Эволюция осознанного потребления: новые тренды в развитии международного алмазно-бриллиантового рынка". "Природные алмазы - это дар божий. Это прекрасное украшение. Я считаю, что они всю жизнь украшали и девушек, и короны, и все что угодно. Так оно и будет", - добавил Моисеев.

В законе драгоценный камень определяется как имеющий природное происхождение. Таковыми не являются "материалы искусственного происхождения, обладающие характеристиками драгоценных камней".

Причиной же, почему сейчас в мире продвигаются искусственные камни, Моисеев считает то, что крупным добытчиком натуральных камней является Россия, а в мире происходит, "по сути, передергивание и подмена фактов": все российское считается плохим. При этом синтетические камни еще и вредны для экологии: выбросы от производства искусственных алмазов в 100 раз превышают выбросы от добычи натуральных камней, подчеркнул замминистра.

Согласно действующему законодательству драгоценными камнями являются только камни природного происхождения - природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде.

Все искусственно выращенные камни не являются драгоценными, не отражаются в ГИИС ДМДК и не требуют соответствующего учета.