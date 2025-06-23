Штраф за Google docs

C июля 2025 года за использование иностранных сервисов при сборе персданных россиян могут оштрафовать до шести миллионов рублей.

Штраф за “Google”: с июля 2025 года за использование иностранных сервисов при сборе перс данных россиян могут оштрафовать до шести миллионов рублей.

С 1 июля 2025 года вступают в силу изменения в законодательство, в соответствии с которым вводится запрет на сбор персональных данных с использованием баз данных, размещенных на иностранных серверах.

Ранее разрешалось собирать и обрабатывать перс данные с использованием иностранных сервисов, но для этого нужно было уведомить Роскомнадзор об этом (уведомление о трансграничной обработке).

Теперь же правительство ввело запрет на сбор переданных таким способом.

Что это значит для бизнеса?

За использование "гугл форм", "гугл аналитики", "таг менеджер" и подобных иностранных сервисов на сайтах с 1 июля 2025 года будут штрафовать по части 8 ст. 13.11 КоАП РФ, которая предусматривает штраф до шести миллионов рублей.

8. Невыполнение оператором при сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", предусмотренной законодательством Российской Федерации в области персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) или извлечения персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от одного миллиона до шести миллионов рублей.



Источник: Федеральный закон от 28.02.2025 № 23-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О персональных данных" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"