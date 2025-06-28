Ювелирный импорт из ОАЭ в Россию освободят от таможенных пошлин

В пятницу, 27 июня, на саммите стран ЕАЭС в Минске подписаны соглашения о создании зон свободной торговли (ЗСТ) с ОАЭ.

В пятницу, 27 июня, на саммите стран ЕАЭС в Минске подписаны соглашения о создании зон свободной торговли (ЗСТ) с ОАЭ.

Документ предусматривает обнуление пошлин для поставок из ЕАЭС в ОАЭ в отношении 86% товарной номенклатуры — речь идет о 98% нынешнего экспорта в эту страну (более $12 млрд).

В свою очередь, ЕАЭС дает ОАЭ ввозные преференции в отношении 85% товарной номенклатуры — речь, в частности, идет поставках в страны «пятерки» косметики, духов, часов, ювелирных изделий и отдельных категорий одежды.

После ратификации соглашения в Госдуме из ОАЭ в Россию будут завозить без пошлин афинированные драгоценные металлы, монетарное золото, техизделия из золота, и ювелирной продукции.

Это может иметь серьезные последствия для отечественной ювелирной промышленности.

Беспошлинный ввоз в Россию ювелирных изделий иностранного производства негативно скажется на отечественном ювелирном производстве, считают представители бизнеса.

Есть риски, что поставщики из Эмиратов и компаний из стран Азии, имеющих в Эмиратах свои представительства и филиалы (производители из Китая, Индии, Индонезии) могут получить возможность беспошлинного доступа на российский рынок.



Ранее Российская газета сообщала, что Минфин России работает на созданием механизмов защиты отечественного внутреннего ювелирного рынка, их примут до ратификации Соглашения о зоне свободной торговли между странами ЕаЭС и ОАЭ. Однако, это обещание не устроило представителей бизнеса.



"Нас просто поставили перед фактом, неожиданно поставили в известность, что обнуляется пошлина на ввоз ювелирных украшений из Арабских Эмиратов. А это ни много ни мало 10% - для производителей, да и для розницы, это достаточно существенный процент, который в обратную сторону не работает: российские производители после подписания договора не смогут беспошлинно ввозить свои изделия в ОАЭ в течение пяти лет. Но главный риск здесь в том, что любая продукция другой страны, например, Индии, Китая, Армении просто будет завозиться в Объединенные Арабские Эмираты как в логистический хаб, оформляться как продукция местного производства, и по бумажным сертификатам беспошлинно ввозиться на территорию России", - говорит генеральный директор Ассоциации ювелиров Вадим Серов. Тем более, что в ОАЭ нет аналогов российской системы прослеживания ГИИС ДМДК, так что могут быть проблемы с подтверждением подлинности изделий.

По словам замдиректора департамента госрегулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней Минфина России Кирилла Брызгалина, в ведомстве постарались услышать аргументы ювелирного сектора, тема обсуждалась на высоком уровне.