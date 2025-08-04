Ломбарды обяжут предоставить кредитные каникулы заемщикам с детьми

В Госдуму внесен законопроект, которым обязывает ломбарды, МФО, КПК и банки предоставить кредитные каникулы заемщикам с детьми.

В частности, кредитор обязан по заявлению заемщика предоставить кредитные каникулы еще двум категориям граждан:

1. Заемщики, у которых после заключения договора займа родился (усыновлен) первый ребенок, но доходы клиента банка упали за год более чем на 20%, а расходы на обслуживание кредита превышают 40% среднемесячного дохода (заемщики смогут попросить кредитора об за отсрочке на шесть месяцев).

2. Заемщики, у которых после заключения договора займа появился второй или последующие дети. Такие заемщики в течение 180 дней смогут попросить об отсрочке на срок до 18 месяцев или до достижения ребенком полутора лет.

Сейчас профессиональные кредиторы, в т. ч. ломбарды обязаны предоставить кредитные каникулы мобилизованным и добровольцам, подписавшим контракт.



Источник: https://sozd.duma.gov.ru/bill/981512-8