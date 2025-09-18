Не только в банке: государство расширяет возможности продаж слитков из драгоценных металлов

Опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2025 № 1399 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2024 г. № 604"

Документ уточняет перечень операций по розничной торговле инвестиционных слитков населению и скупке, а также и устанавливает дополнительные требования к их обороту. Документ вступает в силу с 1 марта 2026 года.

Розничным магазинам разрешат продавать слитки по агентским договорам с банками. Сейчас розница может торговать инвестиционными слитками по договорам с аффинажными заводами и Гознаком.

Аффинажным заводам и Гознаку разрешат привлекать агентов для скупки у граждан инвестиционные слитки;

Аффинажным заводам и Гознаку разрешат не направлять на аффинаж некоторые виды скупленных слитков:

слитки золота, платины и палладия весом до 20 граммов включительно,

слитки серебра - до 250 граммов включительно,

инвестиционные драгоценные металлы, которые не покидали хранилища организации, изготавливающей банкноты и монету Банка России, или организации, осуществляющей аффинаж драгоценных металлов, при продаже физическим лицам.".

Также будет уточнено, что документ о качестве слитка (сертификат или паспорт), который должен сопровождать каждый слиток инвестиционного драгоценного металла можно будет оформить как в бумажном, так и в электронном виде в ГИИС ДМДК.